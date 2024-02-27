Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1222 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1222 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Silahtarağa Mahalle/mevki , 851 Ada No , 7 Parsel No , 48/540 Arsa Payı , 269,60 m2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 11 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arası Piyesli Daire Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Sakarya Mahallesi, Beşirağa Sokak, Ali Bey Apartmanı, No: 7, K: 3 , D:11 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 2.900.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:50

23/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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