T.C.

İSTANBUL ANADOLU

17. İCRA DAİRESİ

2023/28677 ESAS



İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

( ÖRNEK: 8Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Taleplerinde Ödeme Emri -Eski No: 50 )

ALACAKLI : DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, 3220847832Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Murat Kasapoğlu

BORÇLU : ORHAN IŞIK, 15151173688TC Nolu,

FİİLİ HACİZ ADRESİ VE TARİHİ: 25/09/2023 TARİH VE ATIKOD YEDİEMİN OTOPARKI - BAHÇEKAPI MAH., FATİH SULTAN MEHMET BULV., NO: 287/1 ETİMESGUT / ANKARA

BORÇ MİKTARI: 152.662,37 TL



Yukarıda adı yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde adresinize gönderilen Örnek No:8ödeme emri ve kıymet takdiri raporutebliğ edilmemiş ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emrinin ve kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İşbu ödeme emriningazetede yayımını müteakip (30) gün içerisinde borcu ödemeniz; rehin hakkına bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olmayacağı ;sırf rehin hakkına itiraz ettiğiniz takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. Madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehinin satılacağı ilanen tebliğ olunur.



Gıyabınızda 25/09/2023 tarihinde müdürlüğümüz dosyasından fiili haczi yapılan rehinli 34JB5652 Plaka sayılı vasıtanıza 825.000,00 TL kıymet takdir edilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.



Yapılan haciz ve muhafaza sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu davetiyenin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 güne 15 gün ilave edilmesi suretiyle (22) gün içinde İİK'nun 103. Maddesi uyarınca haciz ve muhafaza tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur. 05/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02049768