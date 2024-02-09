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T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 00:00

 

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/1551 Esas

İLAN METNİ

Cumahan ve Gocagul oğlu, 01.01.2005 Afganistan doğumlu, 99977746738 T.C. Kimlik numaralı sanık Besır Alızaı hakkında mahkememizin 22.11.2023 tarih, 2021/1551 Esas, 2023/785 Karar sayılı ilamıyla ;

Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla cezalandırılmasına, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5 Ay Hapis cezasına ilişkin iş bu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, 7 gün içerisinde Hırsızlık suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak ve bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 02.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01980800

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#ILN01980800#İlangovtr