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T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/52
KARAR NO : 2023/464
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Alexander ve Manana oğlu, 19/03/1986 Gürcistan doğumlu LEVAN MAKALATİA tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL BİR GAZETEDE ve YEREL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993390

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#ILN01993390#İlangovtr