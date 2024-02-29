T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/52

KARAR NO : 2023/464

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Alexander ve Manana oğlu, 19/03/1986 Gürcistan doğumlu LEVAN MAKALATİA tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL BİR GAZETEDE ve YEREL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.02.2024

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