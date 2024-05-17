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T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/53 Esas
KARAR NO : 2023/541

Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi uyarınca mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası bildirilen dosyasından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Ammar Elşeyh HASAN hakkındaki mahkememiz ilamı müşteki ERDENEBULGAN TUMENNAST (Tumennast ve Tserendolgor oğlu, 1997 moğolistan doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.16.05.2024

#ilangovtr Basın no ILN02034361

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