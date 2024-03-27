T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

14/03/2024

Sayı : 2015/295 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk

Fatih İlçesi, Avcıbey Mahallesi, Şişhane Sokağında bulunan, 477 pafta, 2701 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın 13/ 20 hisse maliki Tahsin Kızı ÜLFET'in nerede olduğu ve sağ olup olmadığının bilinmediği için Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28.03.1990 tarih ve 1990/88 esas, 340 karar sayılı kararı ile, 3561 sayılı Yasanın 2. ve MK nun 427. maddesi uyarınca gaip olan bu kişiye İstanbul Defterdarının kayyım olarak atanmasına karar verildiğini, taşınmazın 7/20 hisse maliki Mehmet ZENGİNLİ tarafından Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1992/ 497 E. sayılı dosyasından açılan izale-i şüyu davası sonucunda verilen karara istinaden Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1993/3 Satış sayılı dosyasından 77.500.000 ETL bedelle satıldığını, satış bedelinden kayyım tayin edilen Tahsin Kızı ÜLFET'in payına isabet eden 41.178.500 ETL meblağın ise, Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesi nezdindeki 08020901 nolu hesapta bloke edildiğini, kayyım hesabına aktarıldığını, hesap bakiyesinin 26.06.2015 tarihi itibariyle 6.161,28 TL olduğunu, Tahsin Kızı ÜLFET'in paraya çevrilen taşınmazdaki hissesinin kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurduğundan anılan hüküm gereğince adı geçenin gaipliğine, ortaklığın giderilmesi kararına istinaden satışı yapılan Fatih İlçesi, Avcıbey Mahallesi, Şişhane Sokağında bulunan, 477 pafta, 2701 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın satış bedelinden bu şahsın 13/ 20 mülkiyet hissesine tekabül eden ve Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesi nezdindeki 08020901 nolu hesapta bloke edilen paranın işlemiş faizleri ile birlikte Hazineye devrine karar verilmesi talep edilmiştir.



Mahkememiz dosyasının 2015/295 Esas - 2024/44 Karar ve 23/01/2024 tarihli ilamında DAVANIN KABULÜ ile;



1-Mal varlığı kayyımla idare edilen Tahsin kızı Ülfet'in Medeni Kanunun 588. Maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE,



2-Gaibin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. Cağaloğlu Şubesinde 08020901 nolu hesapta bulunan İstanbul Defterdarlığı kayyımlık hesabına yatan paranın işlemiş faiziyle birlikte Hazine'ye devrine,



3-Kararın hüküm kısmının Türkiye genelinde yayımı yapılan tirajı yüksek bir gazetede ilan edilmesine,



4-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, başlangıçta yatırılan harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgilisine iadesine,



5-Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,



6-Kararın kesinleşmesine müteakiben bakiye gider avansının ilgilisine iadesine,



Dair, davacı vekilinin yüzüne, davalı vekilinin yokluğunda verilen karara karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02009813