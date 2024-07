T.C. İSTANBUL 15. İCRA HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

ESAS NO :2022/750

KARAR NO: 2023/660

Davacı , OGÜN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET ÇAKIR, MUSTAFA ÇAKIR arasında mahkememizde görülmekte olan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

1-Davacı 3. Kişinin istihkak iddialarının KABULÜ ile, İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2022/22658 Esas sayılı icra takip doyasında 26/12/2022tarihli haciz tutanağı ile haczedilen mahcuzlar (davacının istihkak iddiasında bulunduğu mahcuzlar yönünden)üzerindeki haczin KALDIRILMASINA, 26/12/2022 tarihli haciz tutanağı ile haczedilen mahcuzların (davacının istihkak iddiasında bulunduğu mahcuzlar yönünden) davacı 3. Kişiye ait olduğunun TESPİTİNE,

2-Davacı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 9.276,80 TL nispi vekalet ücretinin davalı BH Gıda ve Tüketim Malları Turizm Ticaret Ltd.Şti'den alınarak davacıya verilmesine,

3-Yargılama gideri olan 3.209,16 TL'nin davalı BH Gıda ve Tüketim Malları Turizm Ticaret Ltd.Şti'den'den alınarak davacıya verilmesine,

4-Alınması gereken 3.961 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 990,16 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 2.970,84-TL harcın davalı BH Gıda ve Tüketim Malları Turizm Ticaret Ltd.Şti'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5-Davacının yatırdığı gider avansından sarfedilmeyen kısmın kararın kesinleşmesine müteakip talep edilmesi halinde davacıya iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı kararın tefhiminden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya sözlü beyanın kalem görevlilerince zabta geçirilmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup, karar davalılar AHMET ÇAKIR ve MUSTAFA ÇAKIR'a yapılan aramalara rağmen tebliğ edilememiş olmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesinre göre gerekçeli kararın YURT GENELİ İLK 5. GAZETEDEN BİRİNDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02061829