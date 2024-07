T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/117 Esas

KARAR NO : 2023/98

Davacı Sermaye Piyasası Kurulu vekili tarafından davalılar Anateks Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş., Ayhan Öztürk, ARP Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş., Edeteks Tekstil Tic. San. A.Ş., Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş., Hacı Reis Modern Tarım Bes. A.Ş., Karkim Sondaj Akışkanları ve Mühendislik A.Ş., Tümer Tarım Hay. İç ve Dış Tic. A.Ş., YLC İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılan Tazminat davasının açık yargılaması sonunda;

"Anadolu Mah. Demokrasi Cad. No:123 Tuzla/İstanbul" adresinde mukim davalı YLC İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne gerekçeli karar ve davacı vekilinin 16.05.2023 tarihli istinaf dilekçesinin tebliğine ilişkin çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade gelmesi sebebiyle T.K.'nun 35.maddesine göre çıkartılan tebligatın ise "Adresin Boş Arazi" olması sebebiyle Mahkememize iade edildiği,

"Yenişehir Trabzon Bulvarı Kocabaş Apartmanı Kat:2 No:14 No:/ Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş" adresinde mukim davalı Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi'ne gerekçeli karar ve davacı vekilinin 16.05.2023 tarihli istinaf dilekçesinin tebliğine ilişkin çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade gelmesi nedeniyle T.K.'nun 35.maddesine göre çıkartılan tebligatın ise "hanenin yıkılmış/ ağır hasarlı/ orta hasarlı/ veya boş olması sebebiyle" Mahkememize iade edildiği,

Davalılar "YLC İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi" ve "Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi"ne ulaşılamadığından bahisle,

Mahkememizce verilen 09.02.2023 tarihli, 2017/117 Esas ve 2023/98 Karar sayılı karar uyarınca;

1-Davalı Anateks Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş'ye yönelik açılan Davanın Reddine,

2-Diğer davalılara yönelik açılan DAVANIN KABULÜ ile;

147.795,74 TL'nin (davalı Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş'nin bu miktarın 20.000,00 TL'sinden sorumlu olmak kaydı ile) dava tarihi olan 30/01/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak CLK Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Çelik İplik San. Ve Tic. A.Ş.'ye ödenmesine,

3-Alınması gerekli 10.095,93-TL karar ve ilam harcının davalılar Ayhan Öztürk, Arp Petrol ... A.Ş., Edeteks Tekstil ... A.Ş., Ericom Telekomünikasyon ... A.Ş., Hacı Reis Modern ... A.Ş., Karkim Sondaj ... A.Ş., Tümer Tarım ... A.Ş., YLC ... Ltd. Şti.'nden(davalı Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş'nin bu miktarın 1.366,20 TL'sinden sorumlu olmak kaydı ile) müştereken ve müteselsilen alınıp maliyeye gelir kaydına,

4-Davacı taraf vekil ile temsil olunduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 23.169,36-TL vekalet ücretinin davalılar Ayhan Öztürk, Arp Petrol ... A.Ş., Edeteks Tekstil ... A.Ş., Ericom Telekomünikasyon ... A.Ş., Hacı Reis Modern ... A.Ş., Karkim Sondaj ... A.Ş., Tümer Tarım ... A.Ş., YLC ... Ltd. Şti.'nden(davalı Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş'nin bu miktarın 9.200,00 TL'sinden sorumlu olmak kaydı ile) alınıp davacıya verilmesine,

5-Davalı Anateks Anadolu ... A.Ş. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesap ve takdir olunan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp bu davalıya verilmesine,

6-Davacı tarafça yapılan 13.500 TL bilirkişi ücreti ve 2.974,70 TL tebligat giderlerinin toplamı 16.474,70 TL yargılama giderinin davalılar Ayhan Öztürk, Arp Petrol ... A.Ş., Edeteks Tekstil ... A.Ş., Ericom Telekomünikasyon ... A.Ş., Hacı Reis Modern ... A.Ş., Karkim Sondaj ... A.Ş., Tümer Tarım ... A.Ş., YLC ... Ltd. Şti.'nden alınıp davacıya verilmesine,

7-Davalı Anateks Anadolu ... A.Ş.tarafından yapılan 50 TL yargılama giderinin davacıdan alınıp bu davalıya verilmesine,

8-Davacı tarafça yatırılan gider avansından geriye kalanın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekili ve davalı Anateks Anadolu...A.Ş vekillerinin yüzünde, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olup, iş bu "Gerekçeli Karar"ve gerekçeli karara ilişkin davacı Sermaye Piyasası Kurulu vekili tarafından verilen "16.05.2023" tarihli "İstinaf Dilekçesi"nin davalılar "YLC İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi" ve "Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi"ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02054711