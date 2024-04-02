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T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18/07/2023

Sayı : 2022/1274 Esas

MEHMET EMİN AĞA BİNİHACI MUSTAFA VAKFI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliğine karar verilmesi talep edilen MUHAMMED SADIK MOUAYYAD EL AZEM, MUHAMMED SAİT CELAL MUAYYAD EL AZEM VE SONYA CELAL MOUAYYAD EL AZEM'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/07/2023

GAİPLİK BİLGİLERİ;



Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Şam Birinci Noterliği tarafından 157 Özel Sayı, 63400 Genel Sayı, 7793 Sicil ve 21 Aralık 2000 Tarihli Özel Vekaletnamede Beyrut'ta Noter Adil Kansu tarafından düzenlenmiş olan umumi vekaletname çerçevesinde Mhammed Sait Celal Mouayyed El Azem ve Sonya Celal Mouayyed El Azem adına hareket eden;



Vekalet Verenin:MUHAMMED SADIK MOUAYYAD EL AZEM- Baba adı: Celal, Anne Adı:Naziba,

Doğum Tarihi: 1934, Muhajirin Hane 86, Nüfus Cüzdanı: Şam, Nr:0227276, Tarih:24/02/1982 kimlik

bilgileri olduğu anlaşılmıştır.

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