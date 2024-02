T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023Katip 182758 Hakim 218996

ESAS NO : 2023/318

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 280 Parsel

İRTİFAK ALANI : 269,86 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Ali Osman Belen, Ayhan Belen, Burhan Belen, Esma Kocadayı,

İbrahim Belen, Okan Belen, Orhan Belen, Özkan Belen, Sabire Belen, Saime Türdü, Satı Belen, Yücel

Belen



ESAS NO : 2023/319

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 278 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.150,02 m²

PİLON ALANI : 14,43 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Babadağı, Arife Curuk, Aydınar Çavuşoğlu, Bayram Ulupınar,

Burak Ulupınar, Enver Kaypak, Fahri Kaypak, Fedai Kaypak, Mehmet Babadağı, Murat Kaypak,

Müesser Kaypak, Münevver Kara, Nejdet Kaypak, Nevin Taşkıran, Nezahat Kaypak, Rasim Kaypak,

Resmiye Karabudak, Satı Büklü, Soner Ulupınar, Şerafettin Kaypak,Yaşar Babadağı,



ESAS NO : 2023/320

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 275 Parsel

İRTİFAK ALANI : 135,7 m²

PİLON ALANI : 7,26 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kazkondu, Ahmet Kazkondu, Mehmet Zeki Kazkondu,

Saime Gülün, Mehmet Ali Kazkondu, Yaşar Kazkondu



ESAS NO : 2023/321

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 112 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.189,07 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Gülünoğlu, Kadir Gülünoğlu, Mehmet Gülünoğlu, Satı Uslubaş,

Halil Gülünoğlu



ESAS NO : 2023/322

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 56 Parsel

İRTİFAK ALANI : 231,45 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar Gülün



ESAS NO : 2023/323

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 54 Parsel

İRTİFAK ALANI : 44,44 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aynur Türdü, Fatime Uslubaş, Hikmet Gülün, İsmail Gülün, Kübra

Davulcu, Satı Gülün, Şaziye Güney, Şemsettin Gülün, Emine Uslubaş



ESAS NO : 2023/324

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 118 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.897,91 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Gülünoğlu, Döndü Kaypak, Faize Kazkondu, Habibe Uslubaş,

Hayriye Deliacı, Kemal Gülünoğlu, Mehmet Gülünoğlu, Özdemir Gülünoğlu, Pakize Özsoy, Rabia

Gülünoğlu, Satılmış Gülünoğlu, Sevda Gülünoğlu, Sevim Gülünoğlu, Seviye Usta



ESAS NO : 2023/325

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 113 parsel

İRTİFAK ALANI : 509,56 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Gülünoğlu, Kadir Gülünoğlu, Mehmet Gülünoğlu, Satı Uslubaş,

Halil Gülünoğlu,



ESAS NO : 2023/326

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 167 Parsel

İRTİFAK ALANI : 472,98 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Sucu



ESAS NO : 2023/327

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 305 Parsel

İRTİFAK ALANI : 31,39 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Banu Küçüksaraç, Celal Seyrekbasan, Cemal Seyrekbasan, Ebru Onur,

Güzide Yücelli, Mihriye Kapucubaş, Mürrüvet Cin, Müzeyyen Cin, Nebahat Seyrekbasan, Nevzat

Boduroğlu, Nezahat Gök, Nezahat Karkış, Rafiye Seyrekbasan, Sibel Çelik, Abdullah Tarhan, Behzat

Badur, Hacer Gök, Hüseyin Badur, Melahat Tarhan, Sadiye Badur



ESAS NO : 2023/328

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 39 Parsel

İRTİFAK ALANI : 776,72 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İlyas Yaprak, Mehmet Yaprak



ESAS NO : 2023/329

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 34 Parsel

İRTİFAK ALANI : 659,13 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Celil Karail, Fatime Şükriye Tabakcı, Habibe Karameşe, Halil

Karameşe, Hatice Karagülmez, Kadriye Sallı, Muhammet Pınaroğlu, Mustafa Pınaroğlu, Nazikar Gemici,

Nuray Cin, Rasim Karail, Recep Karameşe, Ülkiye Bölük,Cemil Karail, Durmuş Yaprak, İlyas Yaprak,

Mehmet Yaprak, Yaşare Cin



ESAS NO : 2023/330

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yılanlıcakuz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 103 ada

PARSEL NO : 62 Parsel

İRTİFAK ALANI : 596,68 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Azize Deliacı, Ekrem Bekci, Emine Ulupınar, Ercan Uslubaş, Fatih

Aldıbaş, Fatime Karalar, Fikriye Dede, Halil Korkut, Hasan Korkut, Hatice Kalaycı, Hüseyin Korkut,

Mecit Korkut, Mehmet Uslubaş, Meryem Çırak, Münevver Korkut, Müzeyyen Balcı, Nazmiye Korkut,

Nermin İncebacaklı, Nesrin Yağcı, Nevzat Yağcı, Nezahat Çepci, Nigar Çakır, Özcan Atay, Özdemir

Atay, Ramazan Korkut, Recep Korkut, Recep Yağcı, Sabahattin Yağcı, Satı Gök, Siyami Uslubaş,

Şehime Cicibaş, Şehri Aldıbaş, Şendoğan Yağcı, Şeref Bekci, Arife Yağcı, Hatice Karadeli, Hüseyin

Korkut, İbrahim Yağcı, Kamil Aratoğlu, Mustafa Korkut, Muzaffer Aldıbaş, Nazife Ermek, Nazmiye

Cicibaş, Saime Durna, Selahattin Yağcı, Şerife Çakıloğlu



ESAS NO : 2023/331

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 32 Parsel

İRTİFAK ALANI : 826,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Celil Karail, Fatime Şükriye Tabakcı, Habibe Karameşe, Halil Karameşe, Hatice Karagülmez, Kadriye Sallı, Muhammet Pınaroğlu, Mustafa Pınaroğlu, Nazikar Gemici, Nuray Cin, Rasim Karail, Recep Karameşe, Ülkiye Bölük, Cemil Karail, Durmuş Yaprak, İlyas Yaprak, Yaşare Cin,



ESAS NO : 2023/332

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 302 Parsel

İRTİFAK ALANI : 848,33 m²

PİLON ALANI : 34,81 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Gitti, Ali Nejat Gitti, Arife Yalçın, AzimeÇakmakcı, Bilgin

Akyol, Cafer Uzunoğlu, Emine Badur, Emine Terzioğlu,Erdal Badur, Fatma Nurtenözdemir, Hacer

Gitti, Hacer Uzunoğlu, Hasan Gitti, Hüseyin Gitti, Mehmet Gitti, Muhammet Gitti, Mustafa Badur,

Nejla Özbek, Nihal İzli, Satı Gitti, Sefer Badur, Serdal Badur



ESAS NO : 2023/333

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 37 Parsel

İRTİFAK ALANI : 262,39 m²

PİLON ALANI : 23,62 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Adem Badur, Adnan Tabakcı, Ahmet Badur, Ahmet Badur, Ali

Karaoğlu,Behiye Badur, Dursun Badur, Emin Karagülle, Emine Arslan, Emine Basan, Emine

Çavuşoğlu, Erdal Çavuşoğlu, Fatime Badur, Fatime Çavuşoğlu, Fatime Davulcu, Fatma Kazkondu,

Gülser Gülünoğlu, Halime Karagülle Avcı, Hamide Karaoğlu, Hanife Cicibaş, Hanife Çavuşoğlu,

Hanife Tabakcı, İlyas Badur, İlyas Yaprak, İsmail Badur, Kadir Badur, Kadriye Badur, Kazım Tabakcı,

Mehmet Kara, Mehmet Yaprak, Mehmet Emin Çavuşoğlu, Muharrem Badur, Muharrem Çavuşoğlu,

Mustafa Karaoğlu, Mustafa Tabakcı, Münevver Karagülle, Müzeyyen İncirci, Nazım Tabakcı, Nevzat

Badur, Nihat Tabakcı, Osman Çavuşoğlu, Özgür Karagülle, Pakize Tabak, Rabia Gülünoğlu, Recep

Badur, Remzi Badur, Remziye Yaşar Karaoğlu, Rıfat Badur, Sait Badur, Satı Curuk, Selahattin Karaoğlu,

Songül Tabakcı, Şaban Badur, Şaban Karagülle, Şükriye Taşcı, Şükrü Karaoğlu, Yurdagül Tabakcı,

Zekai Pınaroğlu



ESAS NO : 2023/334

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 277 Parsel

İRTİFAK ALANI : 257,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Uslubaş, Şemsettin Gülün, Emine Uslubaş



ESAS NO : 2023/335

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 279 Parsel

İRTİFAK ALANI : 330,01 m²

PİLON ALANI : 5,34 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Karabelen, Süleyman Karabelen



ESAS NO : 2023/336

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 276 Parsel

İRTİFAK ALANI : 108,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cafer Uzunoğlu, Dilek Uzunoğlu, Ercan Gülüm, Erdal Gülün, Kadriye

Gülün, Melahat Bağbaşı, Melek Çiftçi, Mete Uzunoğlu, Metin Uzunoğlu, Selahattin Uzunoğlu, Muzaffer

Uzunoğlu,



ESAS NO : 2023/337

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 33 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.442,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Karaoğlu, Emine Çavuşoğlu, Erdal Çavuşoğlu, Muharrem

Çavuşoğlu, Müzeyyen İncirci, Rabia Gülünoğlu, Remziye Yaşar Karaoğlu, Satı Curuk, Hamide

Karaoğlu, Mehmet Kara



ESAS NO : 2023/339

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 8 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.480,59 m²

PİLON ALANI : 12,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fikri Sivişoğlu, Fikriye Boyuneğmez, Gülten Bostancı, Hakkı

Sivişoğlu, Handegül Özmekik, Mediha Güçlü, Metin Tosunal, Necdet Sivişoğlu, Nurten Akkaş, Hadiye

Bostancı



ESAS NO : 2023/340

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 9 Parsel

İRTİFAK ALANI : 4,88 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Deliacı, Halil Köstekci, Mehmet Köstekci, Selahattin Köstekci,

Atike Köstekçi, Mehmet Deliacı, Halime Köstekci, Hatice Dede, Mehmet Köstekci, Raşit Köstekci,

Satılmış Köstekci, Şaban Köstekci, Hanife, Muharrem, Kadir, Emine, Tenzile, Selim, Osman, Nazife,

Abdulkadir, Nazife, Recep, Hayri, Emine, Mehmet, Remzi, Hilmi, Ahmet, İsmail



ESAS NO : 2023/341

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 151 ada

PARSEL NO : 10 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.221,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nevzat Püral, Niyazi Gök



ESAS NO : 2023/342

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 ada

PARSEL NO : 27 Parsel

İRTİFAK ALANI : 22,91 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kurtuluş Onur, Leyla Karakaş, Şadiye İnam, Safiye İnam, Satılmış

Onur, Alaettin Onur,



ESAS NO : 2023/343

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 36 Parsel

İRTİFAK ALANI : 631,97 m²

PİLON ALANI : 9,52 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kurtuluş Onur, Sadiye İnam, Safiye İnam, Satılmış Onur



ESAS NO : 2023/344

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 121 ada

PARSEL NO : 2 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Rasim Curuk, Veli Kesici, Abdurrahman Curuk, Asiye Cin



ESAS NO : 2023/345

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 137 Parsel

İRTİFAK ALANI : 31,52 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kazkondu, Ahmet Aydın Deliacı, Ayla Erden, Durcan

Dedemen, Ermağan Deliacı, Fehmi Arabacı, Gülüzar Onur Günay Deliacı, Hatice Taslak, İsmail

Gebeş, Kadriye Deliacı, Leyla Deniz,Mehmet Karabelen, Mehmet Ali Deliacı, Mehmet Ali

Kazkondu, Naziker Cin, Nazire Alagöz, Nurcan Başoğlu, Nurullah Deliacı, Orhan Erenoğlu,

Osman Erenoğlu, Rıfat Arabacı, Saime Gülün, Selma Gediksiz Şenay Taslak, Yaşar Kazkondu



ESAS NO : 2023/346

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 16 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.947,37 m²

PİLON ALANI : 17,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Behiye Suna Yemelek, Emine Getir, Gülseren Topova, Hüseyin

İpçioğlu, İsmail İpcioğlu, Nimet Aslankaya, Sabahattin İpcioğlu, Seval İpcioğlu, Şerafettin İpcioğlu,



ESAS NO : 2023/347

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 66 Parsel

İRTİFAK ALANI : 4,56 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Taslak, Cemal Kafalı, Hatice Deliacı, İbrahim Kafalı, İsmet

Kafalı, Kemal Kafalı, Kenan Kafalı, Mehmet Kafalı,Mehmet Taslak, Mehmet Taslak, Mürüvvet Kaba,

Naile Kafalı, Nazikar Bayram, Nazmiye Böcek, Raci Kafalı, Semra Yalçınak, Sinan Kafalı, Zeynep

Kafalı



ESAS NO : 2023/348

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 137 Parsel

İRTİFAK ALANI : 117,93 m²

PİLON ALANI : 29,16 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Gök, Adem Gök, Ahmet Çetin Gök, Aygün Erenoğlu, Emine

Ocakcıoğlu, Fatime Gök, Hamide Gök, Hanife Ocakcıoğlu, Harun Gök, İbrahim Gök, Muharrem Gök,

Muzaffer Gök, Nevzat Püral, Nilgün Ak, Niyazi Gök, Recep Gök, Sadiye Kaypak, Seher Alagöz



ESAS NO : 2023/349

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 251 Parsel

İRTİFAK ALANI : 805,58 m²

PİLON ALANI : 21,90 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Muzaffer Curuk, Rıfat Curuk



ESAS NO : 2023/350

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 45 Parsel

İRTİFAK ALANI : 484,00 m²

PİLON ALANI : 23,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İlyas Dede



ESAS NO : 2023/351

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 44 Parsel

İRTİFAK ALANI : 200,48 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Taslak



ESAS NO : 2023/352

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 129 Parsel

İRTİFAK ALANI : 808,20 m²

PİLON ALANI : 11,26 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferit Köstekci, Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Nebahat Onur,

Nezahat Salman, Ömer Köstekci, Özcan Köstekci



ESAS NO : 2023/353

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 14 Parsel

İRTİFAK ALANI : 5,02 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulbaki Uzunsoy, Abdulbaki Yeşilyaprak, Abdullah Çetin, Abdullah

Karaoğuz, Abdullah Özer, Ahmet Bayramoğlu, Ahmet Fikret Ermek, Arif Başaran, Arife Yeşilyaprak,

Asuman Kesimer, Atilla Kılıç, Aydın Biçici, Aysel Sarğın, Azize, Behiye Nimet Uzunsoy, Birşen

Bayram, Can Bayram, Cemal Akar, Cemil Anadol, Cemile Akar Tabakçayı, Cengiz Güner, Coşkun

Bayram, Dilek Akça, Emin Uzunsoy, Emine Bayramoğlu, Emine Kara, Emine Karaca, Erdoğan

Karadeli,Esma Bayram, Ethem Uzunkavaklı, Eyüp Sabri Özsaraç, Fatime Çetin, Fatime Özkan, Ferhat

İncirci, Feridun Bayram, Feyzullah Uzunsoy, Fikret Çetin, Filiz Güner Özduygu, Gülbahar Girgin,

Gülbeyaz Güner, Gülbün Gültekin, Güldem Kılıç, Güler Büyükkaragöz, Güler Yeşilbaş, Gülşen

Hamamcıoğlu, Günseli Bormalı, Hakan Güner, Hakkı,Halil Bayramoğlu, Halil Karademir, Halil

İbrahim Uzunkavaklı, Hatice Akar, Hatice Çetin, Hatice Suna Külcü, Hitay Çırak, Hulusiye Aydınalp,

Huriye Erginoğlu, Hüseyin Biçici, Hüseyin, İbrahim Akar,İbrahim, İlknur Akar, İlknur Tuncer, İlyas,

İsmail,İsmail Hakkı Çetin, İsmail Hakkı Çetin, İsmail Hasan Çetiner, İsmet Uzunsoy,İzzet Güner,

Korkut Ayanoğlu, Leyla Atasoy, Mehmet Bayramoğlu, Mehmet Biçici, Mehmet Uzunkavaklı, Mehmet

Hulusi Çetin, Mehmet Mustafa Çetin, Mehmet Nevzat Ermek, Mehmet Sait Akar, Mehmet Şendoğan

Uzunkavaklı Melahat Yalçın, Melek Ayanoğlu, Memduh Özer, Mihriye Ekim, Minciye Karaman, Murat

Akar, Murat Ayanoğlu, Murat Özsaraç, Muzaffer Erdoğan Ayanoğlu, Mürüvvet Ayanoğlu, Mürüvvet

Bayram, Mürüvvet Tatbul, Nasrullah Uzunsoy, Nazife Yeşilyaprak, Nazire Ekim, Necdet Berber,

Neriman Arslan, Neriman Çalık, Nermin Müfettişoğlu, Nesrin Ayanoğlu, Nezahat Taner, Nurten Orhan,

Oğuz Güner, Olcay Özcan, Pakize Utku, Pakize Utku, Raşit Ayanoğlu, Raşit Özer, Raşit Uzunkavak,

Saadet Akar, Sabahat Akar,Sabahat Bayram, Sadık Ayanoğlu, Sadık Candan Gültekin, Saim

Hamamcıoğlu, Saime, Sehere Taşcıbaşı, Servet Ayanoğlu, Sevilay Adlı, Sevim Kesici, Siyami Karaoğuz,

Songül Bayramoğlu, Suat Uzunkavaklı, Suna Volkanlar, Süleyman Uzunsoy, Şaziye Mısırlıoğlu, Şaziye

Uzunsoy, Şen Sevim Ünalan, Şendoğan Karadeli, Şengül Açar, Şermin Özden, Şinasi Uzunkavak, Şirin

Akın, Timur Kılıç, Uğur Akar, Ülkü Kurubaş, Yasemin Özsezer, Yaşar Işık, Yaşar Karaoğlu, Yaşar

Tunçer, Yaşare Döngelli, Yavuz Ayanoğlu, Yelda Aşır, Yılmaz Ayanoğlu, Yurdanur Alakuş, Yusuf

Uzunsoy, Zehra Çinar, Zeki İlhan, Zeynep Buzkan



ESAS NO : 2023/354

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3ada

PARSEL NO : 37 Parsel

İRTİFAK ALANI : 837,78 m²

PİLON ALANI : 300,32 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Çetin, Ahmet Bayramoğlu, Asuman Kesimer, Aysel Sarğın,

Birşen Bayram, Can Bayram, Cemil Anadol, Coşkun Bayram, Emine Bayramoğlu, Emine Karaca,

Fatime Özkan, Feridun Bayram, Fikret Çetin, Gülbün Gültekin, Güler Yeşilbaş, Gülşen Hamamcıoğlu,

Günseli Bormalı, Halil Bayramoğlu, Hatice Çetin, Hulusiye Aydınalp, İlknur Tuncer, İsmail Hakkı Çetin,

İsmail Hakkı Çetin, Korkut Ayanoğlu, Mehmet Bayramoğlu, Mehmet Hulusi Çetin, Mehmet Mustafa

Çetin, Melahat Yalçın, Melek Ayanoğlu, Minciye Karaman,Murat Ayanoğlu, Mustafa,Muzaffer

Erdoğan Ayanoğlu, Mürüvvet Ayanoğlu, Mürüvvet Bayram, Mürüvvet Tatbul, Nazife, Nazile, Necdet

Berber, Nesrin Ayanoğlu, Nezahat Taner, Olcay Özcan, Pakize Utku, Raşit Ayanoğlu, Raşit Uzunkavak,

Sadık Ayanoğlu, Sadık Candan Gültekin, Saim Hamamcıoğlu, Saime, Sehere Taşcıbaşı, Servet

Ayanoğlu,Sevilay Adlı, Sevim Kesici, Songül Bayramoğlu, Suna Volkanlar, Şen Sevim Ünalan, Şermin

Özden, Şinasi Uzunkavak, Ülkü Kurubaş, Yasemin Özsezer, Yaşar Karaoğlu, Yılmaz Ayanoğlu,

Yurdanur Alakuş, Zeynep Buzkan



ESAS NO : 2023/355

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 126 Parsel

İRTİFAK ALANI : 268,27 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferit Köstekci, Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Nebahat Onur,

Nezahat Salman, Ömer Köstekci, Özcan Köstekci, Remzi Köstekci, Sabahat Deliacı



ESAS NO : 2023/356

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 318 Parsel

İRTİFAK ALANI : 307,89 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Dede



ESAS NO : 2023/357

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 224 Parsel

İRTİFAK ALANI : 76,19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Karail, Ahmet Badur, Ayşe Çavuşoğlu, Azize Badur, Cemile

Başpınar, Emine Deliacı, Ercan Karail, Fatime Badur, Fatime Başpınar, Fatma Kazkondu, Fethi

Başpınar,Hakkı Başpınar, Hakkı Çavuşoğlu, Hanife Çavuşoğlu, Hanife Kalincik, Harun Başpınar,

Hayrettin Başpınar, İlyas Badur, İlyas Başpınar, İsmail Badur, Küpra Gemici, Mehmet Emin Çavuşoğlu,

Naciye Çavuşoğlu, Neriman Kocabıçak, Nezaket Basmacıoğlu, Osman Çavuşoğlu, Pakize Uslubaş,

Recep Karail, Refika Sarsık, Remzi Badur, Sabahat Çavuşoğlu, Saniye Başpınar, Satılmış Karail, Sedat

Başpınar, Seyfi Başpınar, Şaban Çavuşoğlu, Şaban Karail, Teyyar Başpınar, Yaşar Başpınar, Yaşar

Çavuşoğlu, Yeter Kışlalı, Yeter Solmaz, Zahide Kayaaltı, Zehra Kışlalı



ESAS NO : 2023/358

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 321 Parsel

İRTİFAK ALANI : 175,21 m²

PİLON ALANI : 4,41 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nevzat Dede



ESAS NO : 2023/359

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 59 Parsel

İRTİFAK ALANI : 36,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Turan Dede



ESAS NO : 2023/360

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 140 Parsel

İRTİFAK ALANI : 187,96 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Çavuşoğlu, Durkadın Ören, Eyüp Çavuşoğlu, Habibe avuşoğlu,

İsmail Çavuşoğlu, Muhterem Çavuşoğlu, Mürüvet Dirimeşe, Satılmış Çavuşoğlu



ESAS NO : 2023/361

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 1 ada

PARSEL NO : 4 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.163,95 m²

PİLON ALANI : 13,5, m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Behiye Suna Yemelek, Emine Egtir, Gülseren Topova, Hüseyin

İpcioğlu, İsmail İpcioğlu, Nimet Aslankaya, Sabahattin İpcioğlu, Seval İpcioğlu, Şerafettin

İpcioğlu,



ESAS NO : 2023/363

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 259 Parsel

İRTİFAK ALANI : 86,53 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Deliacı, Ahmet Saraçsoykan, Asiye Kaya, Aydın Uzunay, Ayşe

Armut, Azize Dede, Emine Uslubaş, Fatime Keklik, Fatma Köstekci, Fevzi Hacıoğlu, Fikri Dede, Fikriye

Uzunay, Gülizar Deliacı, Hafize Dede, Hafize Karagülmez, Halil Dede, Halil Uzunay, Hanife Yemelek,

Hasan Dede, Hatice Mutaf, Hayriye Deliacı, Hüseyin Dede, Hüseyin Dede, İbrahim Hacıoğlu, İlyas

Dede, Kadir Uzunay, Kemal Deliacı, Lütfiye Çelik, Mahmut Yürük, Mehmet Taslak, Mehmet Uzunay,

Mustafa Yürük, Muzaffer Yürük, Nahide Deliacı, Naşit Dede, Nazire Hacıoğlu, Necati Dede, Nesliha

Taslak, Nevzat Dede, Orhan Dede, Ömer Dede, Rafet Deliacı, Rıza Dede, Saffet Deliacı, Saime

Tabakçayı, Sare Öksüz, Satıa Köstekci, Selahattin Dedeoğlu, Semiha Abalı, Sevgi Dede, Şahin Hacıoğlu

Şahinde Deliacı, Şayeste Dede, Şayeste Deliacı, Şehri Gülşen, Şengül Koçak, Turan Dede, Zeliha

Kocabıçak, Zeynep Bal



ESAS NO : 2023/364

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 34 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.378,16 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulbaki Uzunsoy, Abdulbaki Yeşilyaprak, Abdullah Karaoğuz,

Abdullah Özer, Ahmet Fikret Ermek, Arif Başaran, Arife Yeşilyaprak, Atilla Kılıç, Azize, Behiye Nimet

Uzunsoy, Cavide Çetiner, Cemal Akar, Cemile Akar Tabakçayı, Dilek Akça, Emin Uzunsoy, Emine

Çırak, Erdoğan Karadeli, Ethem Uzunkavaklı,Fatime Çetin, Ferhat İncirci, Feyzullah Uzunsoy, Fikret

Çetin, Gülbahar Girgin, Güldem Kılıç, Hakkı, Halil Karademir, Halil İbrahim Uzunkavaklı, Hatice Akar,

Hatice Suna Külcü, Hitay Çırak, Huriye Erginoğlu, Hüseyin, İbrahim Akar, İbrahim, İlknur Akar, İlyas

İsmail, İsmail Hakkı Çetin, İsmail Hasan Çetiner, Leyla Atasoy, Mehmet Uzunkavaklı, Mehmet Nevzat

Ermek, Mehmet Sait Akar, Mehmet Şendoğan Uzunkavaklı, Memduh Özer, Mihrigül Oğuzcan, Mihriye

Ekim, Mirşan Efe, Murat Akar, Nasrullah Uzunsoy, Nazife Yeşilyaprak, Nazire Ekim, Neriman Arslan,

Nurten Orhan, Raşit Özer, Recep Yeşilyaprak, Saadet Akar, Sabahat Akar, Saniye Uzun, Siyami

Karaoğuz, Suat Uzunkavaklı, Süleyman Uzunsoy, Şaziye Mısırlıoğlu, Şendoğan Karadeli, Şerafettin

İlhan, Timur Kılıç, Uğur Akar, Yaşar Işık, Yaşar Tunçer, Yaşare Döngelli, Zeynep Buzkan



ESAS NO : 2023/365

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 135 Parsel

İRTİFAK ALANI : 257,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil Köstekci, Mehmet Köstekci, Selahattin Köstekci, Halime Köstekci, Satılmış Köstekci,



ESAS NO : 2023/366

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 127 Parsel

İRTİFAK ALANI : 805,12 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şevket Köstekci, Abdulkadir Köstekci, Yaşar Köstekci, Abdulkadir Köstekci



ESAS NO : 2023/367

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 1 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.862,43 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Köstekci, Rıfat Köstekci



ESAS NO : 2023/368

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 32 Parsel

İRTİFAK ALANI : 657,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mevlüt Dede, Saime İnce, Seher İnce, Şeref Dede



ESAS NO : 2023/369

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 58 Parsel

İRTİFAK ALANI : 394,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Armut, Fatime Keklik, Hüseyin Dede, İlyas Dede, Kemal Deliacı,



ESAS NO : 2023/370

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 144 Parsel

İRTİFAK ALANI : 132,40 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Asiye Gök, Aydın Çavuşoğlu, Bilal Çavuşoğlu, Celalettin Temel,

Cemile Karail, Döndü Karaöz, Durmuş Temel, Gülşen Kodaman, İsmail Uzunöz, İsmail Cengiz Temel,

Kadriye Durcan Erkunt, Mahmure Temel, Muharrem Temel, Nebahat Koşer, Necati Çavuşoğlu,

NerimanYeşilbaş, Özcan Uzunöz, Ramazan Temel, Sadiye Badur, Satıa Çavuşoğlu, Sefer Çavuşoğlu,

Sezgin Çetin, Süheyla Yeten, Şadiye Gülünoğlu, Şaziye Kabakcı, Ünal Uzunöz, Vasfiye İpci, Yıldız

Karabacak



ESAS NO : 2023/371

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 57 Parsel

İRTİFAK ALANI : 311,31 m²

PİLON ALANI : 2,71 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Dede



ESAS NO : 2023/372

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 56 Parsel

İRTİFAK ALANI : 141,77 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Uzunay, Aydın Uzunay, Baki Uzunay, Fatma Köstekci, Fikriye

Uzunay, Halil Uzunay, Kadir Uzunay, Lütfiye Çelik, Mehmet Uzunay,



ESAS NO : 2023/373

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 141 Parsel

İRTİFAK ALANI : 280,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine Çavuşoğlu, Erdal Çavuşoğlu, Muharrem Çavuşoğlu, Satı Curuk,



ESAS NO : 2023/374

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 142 Parsel

İRTİFAK ALANI : 565,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Şener Çavuşoğlu, Ayşe Göreş, Mevlüt Çavuşoğlu, Sabahat

Aydemir



ESAS NO : 2023/375

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 115 ada

PARSEL NO : 138 Parsel

İRTİFAK ALANI : 20,16m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Çavuşoğlu



ESAS NO : 2023/376

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 109 ada

PARSEL NO : 151 Parsel

İRTİFAK ALANI : 155,62 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Gülünoğlu, Döndü Kaypak, Faize Kazkondu, Nezaket Gülün,

Pakize Özsoy, Seviye Usta, Emine Karka, Hacer Gülün, İsmail Gülünoğlu, Süleyman Gülünoğlu



ESAS NO : 2023/377

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 67 Parsel

İRTİFAK ALANI : 263,15 m²

PİLON ALANI : 5,29 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Armut, Azize Dede, Fatime Keklik, Fevzi Hacıoğlu, Hafize

Karagülmez, Hanife Yemelek, Hatice Mutaf, Hüseyin Dede, İbrahim Hacıoğlu, İlyas Dede, Kemal

Deliacı, Mahmut Yürük, Mustafa Yürük, Muzaffer Yürük, Nazire Hacıoğlu, Nesliha Taslak, Rafet

Deliacı, Saffet Deliacı, Saime Tabakçayı, Sare Öksüz, Semiha Abalı, Şahin Hacıoğlu, Şayeste Dede

Zeliha Kocabıçak



ESAS NO : 2023/378

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 54 Parsel

İRTİFAK ALANI : 11,61 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Dede



ESAS NO : 2023/379

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 643 ada

PARSEL NO : 1 Parsel

İRTİFAK ALANI : 535,16 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Muharrem Deliacı



ESAS NO : 2023/380

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 120 Parsel

İRTİFAK ALANI : 772,08 m²

PİLON ALANI : 5,76 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Fehmi Altunok, Abdullah Suphi Altunok, Abdullah Yaşar

Vural, Ahmet Albayrak, Alev Aktaş, Ali Altunok, Argun Taner Özsönmez, Arife Esen, Aydan Baydar,

Ayfer Çolak, Aynur Kadriye Demirtürk, Ayser Bulut, Azize Bayazıt, Bahattin Albayrak, Bengi Işık,

Burcu Etcibaşı, Cem Ete, Cemile Albayrak, Dilek Erdoğan, Emine Altunok, Emine Gebeş, Erdal Altunok

Fahrettin Albayrak, Fatime Altunok, Fatma Ete, Fatma Gebeş, Fatma Türkbay, Habibe Altunok, Hafize

Albayrak, Halide Mocan, Halil Albayrak, Hanım Yapalak, Hanife Göktepe, Hayrettin Gebeş, Huriye

Dankaz, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Hüsnü Altunok, İlkay Gebeş, İlker Gebeş, İsmail Hakkı Altunok

Kayıhan Tanju Özsönmez, Latif Gebeş, Macit Akcabelen, Mehmet Altunok, Mehmet Altunok, Mehmet

Zeki Altunok, Meral Gültekin, Metin Altunok, Muhittin Gebeş, Murat Albayrak, Murat Altunok,

Mümtaz Siyami Albayrak, Münire Mocan, Mürrüvet Şekerci, Nail Albayrak, Naşit Akcabelen, Nejla

Çetinbağ, Nilgün Erdem, Nurettin Gebeş, Ömer Altunok, Özcan Altunok, Özkan Altunok, Özlem Koca,

Raşit Akcabelen, Rukiye Altunok, Sabahat Müfettişoğlu, Sahibe Çakar, Sahibe Kanbur, Selami Altunok,

Selma Camgöz, Sevim Ak, Seyfettin Gebeş, Sıdıka Akkaş, Sibel Tansu Kebir, Suna Balcı, Şeniz Hatıl,

Şevki Gebeş, Şevki Müfettişoğlu, Ülvan Özsönmez, Volkan Gebeş, Yıldız Baydar, Yusuf Müfettişoğlu,

Yücel Albayrak, Zehra Altunok, Zeynep Özcan, Ziya Altunok, Ziya Hırabaşoğlu



ESAS NO : 2023/381

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 105 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2.156,73 m²

PİLON ALANI : 6,70 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Adem Deliacı, Ahmet Deliacı, Arzu Karademir, Atike Ayanoğlu,

Aydemir Deliacı, Ayşe Çakar, Azize Çantı, Azize Deliacı, Barış Onur, Cemile Çubukcu, Cemiyle Korkut

Çetin Deliacı, Ecem Melek Haliloğlu, Elif Ayanoğlu Şeker, Emine Açmalı, Emine Kalıncı, Emine

Uzunkavak, Ersin Deliacı, Fahriye Deliacı, Fatime Alagöz, Fatime Kocabaş, Ferdane Kanbur, Habibe

Deliacı, Hakan Ayanoğlu, Halit Deliacı, Hamdiye Cin, Hamide Deliacı, Hanife Dede, Hatice Deliacı,

Hatice Deliacı, Hayati Onur, Hayri Onur, Hayriye Deliacı, Hüseyin Kocabaş, İhsan Deliacı, İrfan Deliacı

İsmail Deliacı, İzzet Ayanoğlu, Kadir Deliacı, Kadir Deliacı, Kadriye Uzunoğlu, Kezban Deliacı, Kübra

Alkan, Kübra Lülleci, Kürşat Karademir, Maksude Deliacı, Mazhar Deliacı, Mehmet Çubukcu, Mehmet

Melek Ayanoğlu, Meliha Çorak, Memduha Taşcı, Metin Deliacı, Muammer Deliacı, Muzaffer Deliacı

Mürüvvet Deliacı, Müşerref Ören, Müzeyyen Dede, Naciye Kaya, Nadir Deliacı, Nazmiye Deliacı,

Nejdat Deliacı, Nermin Deliacı, Nesrin Ayanoğlu, Nevim Denk, Nevzat Deliacı, Nihan Deliacı, Nilgün

Salehzade, Nimet Öksüz, Niyazi Deliacı, Nurettin Öksüz, Nurhayat Cin, Nuriye Telli, Nuriye Sevgi

Demircioğlu, Olcay Ayanoğlu, Özkan Deliacı, Rabia Deliacı, Rahime Deliacı, Raşit Ayanoğlu, Recep

Deliacı, Refige Okyay, Rıza Deliacı, Sabri Deliacı, Saime Çubukcu, Saime Davulcu, Saime Dede, Selami

Deliacı, Selim Deliacı, Semiha İspir , Serpil Onur, Sevim Babadağı, Sevim Gök, Sezgin Deliacı, Sıdıka

Kocabaş, Soner Karademir, Songül Deliacı,Şahinde Deliacı, Şahinde Halebi, Şahizar Deliacı, Şazimet

Deliacı, Şehri Deliacı, Şehri Köstekci, Şengül Aytaç, Temel Deliacı, Turgut Deliacı, Urşen Deliacı,

Vahide Yokarıbaş, Yaşar Eken, Yaşar Karadeli, Yılmaz Deliacı, Zeliha Karademir



ESAS NO : 2023/382

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 80 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.484,80 m²

PİLON ALANI : 11,52 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Müzeyyen Kocabaş, Satılmış Kocabaşoğlu



ESAS NO : 2023/383

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 79 Parsel

İRTİFAK ALANI : 117,01 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Raif Deliacı



ESAS NO : 2023/384

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 78 Parsel

İRTİFAK ALANI : 78,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemile Terzi, Emine Deliacı, Fatime Satıcı, Gülyaşar Akyaz, Sıdıka

Uzunkavaklı, Şehri Çepcioğlu



ESAS NO : 2023/385

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 77 Parsel

İRTİFAK ALANI : 287,95 m²

PİLON ALANI : 6,25 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Erol Kocabaş, Hakime Bakır, Hamide İncebacaklı, Meral Kocabaş,

Mine Salt, Müyesser Taşcıoğlu, Müzeyyen Kocabaş, Münevver Kocabaşoğlu, Satılmış Kocabaşoğlu



ESAS NO : 2023/386

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 99 Parsel

İRTİFAK ALANI : 42,67 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Raif Deliacı



ESAS NO : 2023/387

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 72 Parsel

İRTİFAK ALANI : 41,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil Köstekci, Mehmet Köstekci, Selahattin Köstekci, Halime

Köstekci, Satılmış Köstekci



ESAS NO : 2023/388

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 69 Parsel

İRTİFAK ALANI : 561,69 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Köstekci, Havize Köstekci, Hanife Deliacı, Şehri Döngel,

Vahide Yanaz, Yeter Göktepe, Yılmaz Köstekci, Naciye Esim, Şaban Köstekci, Şazimet Kelez



ESAS NO : 2023/389

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 125 Parsel

İRTİFAK ALANI : 11,85 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Deliacı, Arzu Karademir, Atike Ayanoğlu, Ayşe Çakar, Çetin

Deliacı, Ecem Melek Haliloğlu, Elif Ayanoğlu Şeker, Habibe Deliacı, Hakan Ayanoğlu, İzzet Ayanoğlu,

Kürşat Karademir, Melek Ayanoğlu, Memduha Taşcı, Metin Deliacı, Muammer Deliacı, Muzaffer

Deliacı, Nazmiye Deliacı, Nesrin Ayanoğlu, Nilgün Salehzade, Olcay Ayanoğlu, Raşit Ayanoğlu, Soner

Karademir, Şahinde Halebi, Şengül Aytaç, Temel Deliacı, Turgut Deliacı, Urşen Deliacı, Yaşar Eken

Zeliha Karademir



ESAS NO : 2023/390

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 126 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1,57 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydemir Deliacı, Barış Onur, Cemile Çubukcu, Emine Açmalı, Fatime

Alagöz, Hamdiye Cin, Hatice Deliacı, Hayati Onur, Hayri Onur, İrfan Deliacı, Kadir Deliacı, Kadriye

Uzunoğlu, Kezban Deliacı, Kübra Lülleci, Maksude Deliacı, Mazhar Deliacı, Mehmet Çubukcu, Meliha

Çorak, Müşerref Ören, Müzeyyen Dede, Naciye Kaya, Nadir Deliacı, Nejdat Deliacı, Nevim Denk,

Nevzat Deliacı, Nurhayat Cin, Nuriye Sevgi Demircioğlu, Nuriye Telli, Rabia Deliacı, Rahime Deliacı,

Saime Çubukcu, Saime Davulcu, Selim Deliacı, Serpil Onur, Sevim Babadağı,Sevim Gök, Sezgin

Deliacı,Sıdıka Kocabaş, Songül Deliacı, Yaşar Karadeli



ESAS NO : 2023/391

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 90 Parsel

İRTİFAK ALANI : 458,22 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydın Uzunay, Behice Zengin, Fatime Uzunkavak, Fatma Köstekci,

Fikriye Uzunay, Halil Uzunay, Hatice Uğur, İsmail Deliacı, Kadir Uzunay, Kenan Dede, Kerim Dede

Lütfiye Çelik, Saniye Yanaz



ESAS NO : 2023/392

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 91 Parsel

İRTİFAK ALANI : 73,79 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Durmuş Taslak, Fedime Karaöz, Nazmiye İnam, Reyhan Korkut, Yusuf

Taslak, Cemile Taslak



ESAS NO : 2023/393

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 89 Parsel

İRTİFAK ALANI : 98,63 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Hatice Deliacı, Rafige Okyay, Emine Kalınca, Vahide Yokarıbaş



ESAS NO : 2023/394

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 75 Parsel

İRTİFAK ALANI : 20,50 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Deliacı, Hayriye Deliacı, Semiha İspir



ESAS NO : 2023/395

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 74 Parsel

İRTİFAK ALANI : 352,69 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Kocabaş, Hamide Deliacı, Hüseyin Kocabaş

ESAS NO : 2023/396



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 73 Parsel

İRTİFAK ALANI : 502,83 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Azize Deliacı, Cemiyle Korkut, Ersin Deliacı, İhsan Deliacı, Nihan

Deliacı



ESAS NO : 2023/397

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 643 ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI : 316,55 m²

PİLON ALANI : 5,29 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydın Uzun, Behice Zengin, Fatime Köstekci, Fikriye Uzunay, Halil

Uzunay, Hatice Uğur, Kadir Uzunay, Kenan Dede, Kerim Dede, Lütfiye Çelik, Fatime Uzunkavak,

Saniye Yanaz



ESAS NO : 2023/398

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 643 ada

PARSEL NO : 2 Parsel

İRTİFAK ALANI : 202,42 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine Karakök



ESAS NO : 2023/399

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 66 Parsel

İRTİFAK ALANI : 509,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arife Çepci, Atike Armut, Emine Böcekli, Hatice Yumurtacı, Şehri

Kurt, Şaziye Çakan



ESAS NO : 2023/400

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 65 Parsel

İRTİFAK ALANI : 902,91m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Köstekci, Ferit Köstekci, Hafize Köstekci, Hanife Deliacı,

Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Naciye Esim, Nebahat Onur, Nezahat Salman, Ömer Köstekci,

Özcan Köstekci, Remzi Köstekci, Sabahat Deliacı, Şaban Köstekci, Şazimet Kelez, Şehri Döngel, Vahide

Yanaz, Yeter Göktepe, Yılmaz Köstekci



ESAS NO : 2023/401

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 133 Parsel

İRTİFAK ALANI : 12,53 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mürrüvet Bozkurt, İlyas Deliacı



ESAS NO : 2023/402

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 123 Parsel

İRTİFAK ALANI : 400,89 m²

PİLON ALANI : 1,19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mürüvvet Bozkurt, Muharrem Deliacı



ESAS NO : 2023/403

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 122 Parsel

İRTİFAK ALANI : 21,32 m²

PİLON ALANI : 5,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Deliacı, Fatma Deliacı, İlyas Deliacı, Kadriye Deliacı, Mustafa

Deliacı, Mürüvvet Bozkurt



ESAS NO : 2023/404

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 71 Parsel

İRTİFAK ALANI : 9,50 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Köstekci, Hafize Köstekci, Hanife Deliacı, Şehri Döngel,

Vahide Yanaz, Yeter Göktepe, Yılmaz Köstekci, Naciye Esim, Şaban Köstekci, Şazimet Kelez



ESAS NO : 2023/405

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 3 ada

PARSEL NO : 70 Parsel

İRTİFAK ALANI : 97,15 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferit Köstekci, Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Nebahat Onur,

Nezahat Salman, Ömer Köstekci, Özcan Köstekci, Remzi Köstekci, Sabahat Deliacı



ESAS NO : 2023/406

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 132 Parsel

İRTİFAK ALANI : 15,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Deliacı, Fatma Deliacı, Kadriye Deliacı, Mustafa Deliacı, Mürüvvet

Bozkurt



ESAS NO : 2023/407

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 120 Parsel

İRTİFAK ALANI : 101,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Muharrem Deliacı



ESAS NO : 2023/408

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 132 ada

PARSEL NO : 124 Parsel

İRTİFAK ALANI : 34,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Azize Deliacı, Cemiyle Korkut, Ersin Deliacı, İhsan Deliacı, Nihan

Deliacı, Hayriye Deliacı, Nezaket Deliacı, Şazimet Deliacı, Yılmaz Deliacı



ESAS NO : 2023/410

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yılanlıcakuz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 103 ada

PARSEL NO : 63 Parsel

İRTİFAK ALANI : 133,60 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Keklik, Sevim Karaeli, Siyami Eren

