T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/819 Esas 14/03/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesiZeytinpınar Mahallesi

ADA NO : 461

PARSEL NO : 12

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 859,53

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal ULAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.

Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;

a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,

b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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