T.C.

CİDE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO: 2024/146

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ

MAH./KÖY. : KORUCAK MAH.

ADA NO : 300

PARSEL NO : 2

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.575,38

MALİKİNİN ADI-SOYADI: MUSTAFA CAN, METİN TİRYAKİ, RECEP TİRYAKİ

YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Korucak Mah.300 ada 2 parselde bulunan davalılara ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı / direk yeri üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.



2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

