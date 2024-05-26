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T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C.
BİRECİK
SULH HUKUK MAHKEMESİ

22/02/2024

Sayı :2023/194 Esas 

İLAN METNİ

Gaip olduğu iddia edilen ŞANLIURFA ili, BİRECİK İlçesi, AYRAN mah/köy, 12 Cilt, 45 Aile Sıra No, 54 Birey Sıra Numaralı, Mehmet ve Nuray oğlu 06/07/1972 doğumlu, 57604492120 T.C Kimlik Numaralı Doğu ŞEN ve Gaip olduğu iddia edilen ŞANLIURFA ili, BİRECİK İlçesi, AYRAN mah/köy, 12 Cilt, 45 Aile Sıra No, 64 Birey Sıra Numaralı , Mehmet ve Nuray oğlu 30/07/1975 doğumlu, 57577493018 T.C Kimlik Numaralı Fırat ŞEN hakkında;
Yukarıda adı geçen gaip olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/194 esas sayılı dosyasına müracaatları, yine bu süre içerisinde gaibin bizzat kendisinin müracaat etmesi T.M.K.nun 32 ve 33.maddeleri gereğince ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02038973

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#ILN02038973#İlangovtr