T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/409 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No YER Ada-Parsel İrtifak/Kamulaştırma - Alan m² Adı-Soyadı 2024/409 Üstünler 0/9835 16,77 Mehmet Kiraz

Ayten Mutlu

Ayfer Semiz

Nilüfer Carık

Filiz Özger

Cevdet Çavuş

Cavit Çavuş

Cemile Çavuş

Emine Poyraz 2024/411 Yunuslar 131/3 54,83 Serdar Akpınar

#ilangovtr Basın no ILN02046156