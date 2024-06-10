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T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 00:00

 

T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/409 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No

YER

Ada-Parsel

İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²

Adı-Soyadı

2024/409

Üstünler

0/9835

16,77

Mehmet Kiraz
Ayten Mutlu
Ayfer Semiz
Nilüfer Carık
Filiz Özger
Cevdet Çavuş
Cavit Çavuş
Cemile Çavuş
Emine Poyraz

2024/411

Yunuslar

131/3

54,83

Serdar Akpınar

#ilangovtr Basın no ILN02046156

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