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T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2022/2068 Esas 06/05/2024 LÜTFÜ DEĞER tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET HANİFİ DEĞER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.06/05/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 36925255300
ADI SOYADI : MEHMET HANİFİ DEĞER
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 25/06/1973
DOĞUM YERİ : SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ : Beşevler Mah. Harran Cad. No:154Batman Merkez/ BATMAN
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