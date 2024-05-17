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T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 00:00

 

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T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

Sayı : 2022/2068 Esas 06/05/2024 LÜTFÜ DEĞER tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET HANİFİ DEĞER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.06/05/2024

GAİP 

TC KİMLİK NO : 36925255300
ADI SOYADI : MEHMET HANİFİ DEĞER
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 25/06/1973
DOĞUM YERİ : SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ : Beşevler Mah. Harran Cad. No:154Batman Merkez/ BATMAN

#ilangovtr Basın no ILN02033890

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#Basın No ILN02033890#İlangovtr