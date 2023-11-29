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T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 00:00

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T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!

Sicil NoT.C. Kimlik NoAd Soyad / UnvanYILİhbarname NumarasıTahakkuk TürüBorç (TL)
356910231*****026Be*** Pİ***2022,20231-26155, 1-29022Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺45.532,00
327101212*****644Ve**** Bo** ER****2021,2022,20231-26494, 1-29400Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.602,80
357791610*****988Fa*** TE******2021,2022,20231-26857, 1-29796Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺32,00
352223549*****946Fi*** YI****2021,2022,20231-24673, 1-27297Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası,2.Usulsuzluk₺467,20
357270368*****290Ze**** GÜ*****2022,20231-26419, 1-26419, 1-29325Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası,2.Usulsuzluk₺479,40
357292357*****438Bi**** US**2022,20231-26439, 1-29345,Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺20.596,80
72494132*****666Öm** Na** AD***20231-30320Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺0,00
357800665*****068Sa**** Di*** ER***2021,2022,20231-29784, 1-26845Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺32,00
357980991*****610Mo***** Ah*** SA***2022,20231-29968, 1-27020Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.392,80
357909991*****042Mo***** No** Ah*** Ab********* Mo***** EL****2022,20231-29900, 1-26954Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺8.274,00
357910993*****586Am**** Sa*** Sa*** Ha*** Al*** AL***2022,20231-29901, 1-26955Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺8.295,00
357266991*****012Re** RI********2022,20231-29321, 1-26415Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺46.246,20
357592993*****416Mo********** Sa*** NA***2022,20231-29653, 1-26723Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺23.352,00
355679211*****698Kh**** AL*******2022,20231-25777, 1-28545Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺8.236,20
351663171*****036Fa*** Fu***** ÇE***

1995,1996,1997,1998,1999,
2000,2001,2002,2003,2004,
2005,2006,2007,2008,2009, 2009,2010,2011,2012, 2013,2014,2015,2016, 2017,2018,2019,2020, 2021,2022,2023

1-24259, 1-26867Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺3.067,46
269490211*****098Yu***ÖN*****(VRS)2019, 2020, 2021, 2022, 20231-24220, 1-19144, 1-26822Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası,Yıkım Masrafı₺38.770,20
334450377*****116Na***OL***(VRS)2021, 2022, 20231-25140, 1-27789Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.145,40
352978996*****978Ha***Ka****Aw**AW**2021, 2022, 20231-25100, 1-27745Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺22.260,00
214384546*****860MA**OF****KA********2021, 2022, 20231-25439, 1-28145Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺9.172,80
352253997*****222Um***Ya****IZ***2021, 2022, 20231-24698, 1-27322Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺15.267,00
355467992*****522Kh****Ib*****A A*******2022, 20231-25722, 1-28481Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺823,20
353013294*****932Gö*** GÖ****2021, 2022, 20231-25134, 1-27780Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺11.222,40
345620TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Ad**KA***2019, 2020, 2021, 20221-22097, 1-24402Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺19.975,20
313274TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Sh****Na***MO***** SA*** AL******20231-26309Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺20.772,40
62010TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Mu*****TÜ******(VRS)2020, 2021, 20221-23224, 1-25619Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺823,60
76682TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Se******ZI****1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023		1-24278, 1-268862.Usulsüzlük, Ağır Kusur Cezası, Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı, Vergi Ziyai Cezası₺2.573,58
316064TC KİMLİK NO BULUNAMADI.H.e. Sh****Mo****** Bi* Al* Bi* Ra**** AL******20231-18114, 1-19651, 1-26408Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺17.336,00
347799TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Bı***HA***2020, 2021, 2022, 1-22865, 1-25241Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺4.447,80
356871990*****112Va****KA*****2022, 20231-26117, 1-28978Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.913,60
357433990*****368Za*****Mo******
Mo****** AL*****		2022, 20231-26558, 1-29465Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺11.890,20
357016995*****522Ja*****MA*****2022, 20231-26220, 1-29092Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.528,40
357017996*****862Ma*****SA*****RA****2022, 20231-26222, 1-29094Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.528,40
357394995*****982Gh***********ME*********2022, 20231-26526, 1-29433Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺23.352,00
357086998*****150So****KA*******
MO***********		2022, 20231-26288, 1-29161Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺34.679,40
357092996*****350Em******JA****20231-26291, 1-29167Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺16.039,80
355665994*****110Za**AS*****2022, 20231-25767, 1-28533Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺28.602,00
357423991*****916 Ma*****Al*Mo****** AL*****2022, 20231-26550, 1-29457Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺11.726,40
353351996*****474Gh****Mo***Al* AB* AL***2022, 20231-26391, 1-29288Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺10.105,20
357077999*****486Mo******Re**
MO****** DE*******		2022,20231-26277, 1-29150Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺3.532,20
357555994*****130Mu*****Ab****************
AL******		2022, 20231-26691, 1-26693, 1-29617, 1-29619Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.107,20
357453431*****888İl****KA***2022, 20231-26580, 1-29498Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.066,40
351509178*****980Gü***ÖZ****2022, 20231-24275, 1-26883Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺4.351,20
35447900******606D**GA*********Lİ*****20231-25449, 1-28160Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺4.657,80
244441575*****734De***Şİ***DA***2022, 20231-26493, 1-29399Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺789,60
356981TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Al******Mo*****Mo*****
AL******		2022, 20231-26199, 1-29067Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺51.597,00
357985TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Re**GH************2022, 20231-27022, 1-29970 , 1-30371, 1-27312Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺12.919,20
355648489*****022Ah***ER*****2022, 20231-25758, 1-28524Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺15.439,20
354560507*****714Ba******AR***2022, 20231-25491, 1-28204Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺1.386,00
352194998*****932Wa***Na***Ne**** NE****2021, 2022, 20231-24650, 1-27266Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.544,00
352191994*****778Ne***Ne****Ah*** AH***2021, 2022, 20231-24648, 1-27264Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.544,00
351572TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Al*Ah***Fa*** EL AI*****2021, 2022, 20231-24238, 1-26846Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺29.345,40
351467997*****518Sa***Ot**** A TU***2021, 2022, 20231-24175, 1-26775Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺3.700,20
351365247*****690Fi***VA*DE* FE***20231-26683Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺193,60
334994999*****706Am**Kh M M S
Al********AL********		20221-23279, 1-25676Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.154,60
351019995*****098Mo******IM***2021, 2022, 20231-23958, 1-26546Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺9.941,40
352522993*****514Al*Na********Al* AL*2021, 2022, 20231-24857, 1-27494Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.884,20
352274995*****012Es*******MA******2021, 2022, 20231-24714, 1-27338Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺1.230,60
351390992*****480Ah***Mo****Ah***
BE* SU******		2021, 2022, 20231-24108, 1-24110, 1-26704, 1-26706Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.157,60
350644998*****854Mo****AH****20231-23857, 1-26303Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺13.767,60
350615993*****042Jı*****XI*20231-23843, 1-26288Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺17.026,80
237359190*****904Mu***GÜ******2020, 2021, 20221-25531, 1-23144Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺1.827,00
265015179*****482Yu***BE****2021, 2022, 20231-24129, 1-26725Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺3.536,80
274340212*****464At***Şa*** ÖN**20231-24306, 1-26917Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺7.383,36
352193992*****854Al**Na*** Ne**** NE****2021, 2022, 20231-24652, 1-27268Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺5.544,00
352496994*****252Az**Ne**** Ah*** AH***2021, 2022, 20231-24834, 1-27465Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.536,80
347861TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Ne***MO*** MA**2020, 2021, 20221-22896, 1-25273Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺1.104,60
346888121*****124Ya****Ça**** CE****2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 20221-22312, 1-24665Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺2.524,20
345381206*****840Es***GO****20231-28781Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺0,00
357057131*****448Öz**BA***2022,2023,1-29121,1-26248Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺25.872,00
30833154******35HA***EK**İN****
Tİ*****Lİ*****Şİ*****		2019,2020,2021,2022,1-23478,1-25880Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺29.374,80
31643880******25ŞE***OT*YE***PA***SA****
VETİ*****AN****Şİ*****		20231-26406,Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺19.151,00
358016996*****794Am**ES******2022,2023,1-30010,1-27061Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺21.144,20
26959773******24SA** ÖR** AN**** Şİ*****2019,2020,2021,20221-23506, 1-21386Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası₺185.606,40
3153613300487213ELHA***İN****TU****
TE*****İT*****
İH*****SA****VETİ*****
Lİ*****Şİ*****		20231-26361Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺16.924,00
312112TC KİMLİK NO BULUNAMADI.Se***AS*****20231-26373Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı₺26.978,20
Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ihbarnameleri  bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

#ilangovtr Basın no ILN01940299

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#Basın No ILN01940299#İlangovtr