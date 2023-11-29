Güncelleme Tarihi:
T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!
|Sicil No
|T.C. Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|YIL
|İhbarname Numarası
|Tahakkuk Türü
|Borç (TL)
|356910
|231*****026
|Be*** Pİ***
|2022,2023
|1-26155, 1-29022
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺45.532,00
|327101
|212*****644
|Ve**** Bo** ER****
|2021,2022,2023
|1-26494, 1-29400
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.602,80
|357791
|610*****988
|Fa*** TE******
|2021,2022,2023
|1-26857, 1-29796
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺32,00
|352223
|549*****946
|Fi*** YI****
|2021,2022,2023
|1-24673, 1-27297
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası,2.Usulsuzluk
|₺467,20
|357270
|368*****290
|Ze**** GÜ*****
|2022,2023
|1-26419, 1-26419, 1-29325
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası,2.Usulsuzluk
|₺479,40
|357292
|357*****438
|Bi**** US**
|2022,2023
|1-26439, 1-29345,
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺20.596,80
|72494
|132*****666
|Öm** Na** AD***
|2023
|1-30320
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺0,00
|357800
|665*****068
|Sa**** Di*** ER***
|2021,2022,2023
|1-29784, 1-26845
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺32,00
|357980
|991*****610
|Mo***** Ah*** SA***
|2022,2023
|1-29968, 1-27020
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.392,80
|357909
|991*****042
|Mo***** No** Ah*** Ab********* Mo***** EL****
|2022,2023
|1-29900, 1-26954
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺8.274,00
|357910
|993*****586
|Am**** Sa*** Sa*** Ha*** Al*** AL***
|2022,2023
|1-29901, 1-26955
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺8.295,00
|357266
|991*****012
|Re** RI********
|2022,2023
|1-29321, 1-26415
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺46.246,20
|357592
|993*****416
|Mo********** Sa*** NA***
|2022,2023
|1-29653, 1-26723
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺23.352,00
|355679
|211*****698
|Kh**** AL*******
|2022,2023
|1-25777, 1-28545
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺8.236,20
|351663
|171*****036
|Fa*** Fu***** ÇE***
1995,1996,1997,1998,1999,
|1-24259, 1-26867
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺3.067,46
|269490
|211*****098
|Yu***ÖN*****(VRS)
|2019, 2020, 2021, 2022, 2023
|1-24220, 1-19144, 1-26822
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası,Yıkım Masrafı
|₺38.770,20
|334450
|377*****116
|Na***OL***(VRS)
|2021, 2022, 2023
|1-25140, 1-27789
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.145,40
|352978
|996*****978
|Ha***Ka****Aw**AW**
|2021, 2022, 2023
|1-25100, 1-27745
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺22.260,00
|214384
|546*****860
|MA**OF****KA********
|2021, 2022, 2023
|1-25439, 1-28145
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺9.172,80
|352253
|997*****222
|Um***Ya****IZ***
|2021, 2022, 2023
|1-24698, 1-27322
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺15.267,00
|355467
|992*****522
|Kh****Ib*****A A*******
|2022, 2023
|1-25722, 1-28481
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺823,20
|353013
|294*****932
|Gö*** GÖ****
|2021, 2022, 2023
|1-25134, 1-27780
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺11.222,40
|345620
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Ad**KA***
|2019, 2020, 2021, 2022
|1-22097, 1-24402
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺19.975,20
|313274
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Sh****Na***MO***** SA*** AL******
|2023
|1-26309
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺20.772,40
|62010
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Mu*****TÜ******(VRS)
|2020, 2021, 2022
|1-23224, 1-25619
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺823,60
|76682
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Se******ZI****
|1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023
|1-24278, 1-26886
|2.Usulsüzlük, Ağır Kusur Cezası, Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı, Vergi Ziyai Cezası
|₺2.573,58
|316064
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|H.e. Sh****Mo****** Bi* Al* Bi* Ra**** AL******
|2023
|1-18114, 1-19651, 1-26408
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺17.336,00
|347799
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Bı***HA***
|2020, 2021, 2022,
|1-22865, 1-25241
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺4.447,80
|356871
|990*****112
|Va****KA*****
|2022, 2023
|1-26117, 1-28978
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.913,60
|357433
|990*****368
|Za*****Mo******
Mo****** AL*****
|2022, 2023
|1-26558, 1-29465
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺11.890,20
|357016
|995*****522
|Ja*****MA*****
|2022, 2023
|1-26220, 1-29092
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.528,40
|357017
|996*****862
|Ma*****SA*****RA****
|2022, 2023
|1-26222, 1-29094
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.528,40
|357394
|995*****982
|Gh***********ME*********
|2022, 2023
|1-26526, 1-29433
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺23.352,00
|357086
|998*****150
|So****KA*******
MO***********
|2022, 2023
|1-26288, 1-29161
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺34.679,40
|357092
|996*****350
|Em******JA****
|2023
|1-26291, 1-29167
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺16.039,80
|355665
|994*****110
|Za**AS*****
|2022, 2023
|1-25767, 1-28533
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺28.602,00
|357423
|991*****916
|Ma*****Al*Mo****** AL*****
|2022, 2023
|1-26550, 1-29457
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺11.726,40
|353351
|996*****474
|Gh****Mo***Al* AB* AL***
|2022, 2023
|1-26391, 1-29288
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺10.105,20
|357077
|999*****486
|Mo******Re**
MO****** DE*******
|2022,2023
|1-26277, 1-29150
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺3.532,20
|357555
|994*****130
|Mu*****Ab****************
AL******
|2022, 2023
|1-26691, 1-26693, 1-29617, 1-29619
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.107,20
|357453
|431*****888
|İl****KA***
|2022, 2023
|1-26580, 1-29498
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.066,40
|351509
|178*****980
|Gü***ÖZ****
|2022, 2023
|1-24275, 1-26883
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺4.351,20
|354479
|00******60
|6D**GA*********Lİ*****
|2023
|1-25449, 1-28160
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺4.657,80
|244441
|575*****734
|De***Şİ***DA***
|2022, 2023
|1-26493, 1-29399
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺789,60
|356981
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Al******Mo*****Mo*****
AL******
|2022, 2023
|1-26199, 1-29067
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺51.597,00
|357985
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Re**GH************
|2022, 2023
|1-27022, 1-29970 , 1-30371, 1-27312
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺12.919,20
|355648
|489*****022
|Ah***ER*****
|2022, 2023
|1-25758, 1-28524
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺15.439,20
|354560
|507*****714
|Ba******AR***
|2022, 2023
|1-25491, 1-28204
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺1.386,00
|352194
|998*****932
|Wa***Na***Ne**** NE****
|2021, 2022, 2023
|1-24650, 1-27266
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.544,00
|352191
|994*****778
|Ne***Ne****Ah*** AH***
|2021, 2022, 2023
|1-24648, 1-27264
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.544,00
|351572
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Al*Ah***Fa*** EL AI*****
|2021, 2022, 2023
|1-24238, 1-26846
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺29.345,40
|351467
|997*****518
|Sa***Ot**** A TU***
|2021, 2022, 2023
|1-24175, 1-26775
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺3.700,20
|351365
|247*****690
|Fi***VA*DE* FE***
|2023
|1-26683
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺193,60
|334994
|999*****706
|Am**Kh M M S
Al********AL********
|2022
|1-23279, 1-25676
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.154,60
|351019
|995*****098
|Mo******IM***
|2021, 2022, 2023
|1-23958, 1-26546
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺9.941,40
|352522
|993*****514
|Al*Na********Al* AL*
|2021, 2022, 2023
|1-24857, 1-27494
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.884,20
|352274
|995*****012
|Es*******MA******
|2021, 2022, 2023
|1-24714, 1-27338
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺1.230,60
|351390
|992*****480
|Ah***Mo****Ah***
BE* SU******
|2021, 2022, 2023
|1-24108, 1-24110, 1-26704, 1-26706
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.157,60
|350644
|998*****854
|Mo****AH****
|2023
|1-23857, 1-26303
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺13.767,60
|350615
|993*****042
|Jı*****XI*
|2023
|1-23843, 1-26288
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺17.026,80
|237359
|190*****904
|Mu***GÜ******
|2020, 2021, 2022
|1-25531, 1-23144
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺1.827,00
|265015
|179*****482
|Yu***BE****
|2021, 2022, 2023
|1-24129, 1-26725
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺3.536,80
|274340
|212*****464
|At***Şa*** ÖN**
|2023
|1-24306, 1-26917
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺7.383,36
|352193
|992*****854
|Al**Na*** Ne**** NE****
|2021, 2022, 2023
|1-24652, 1-27268
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺5.544,00
|352496
|994*****252
|Az**Ne**** Ah*** AH***
|2021, 2022, 2023
|1-24834, 1-27465
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.536,80
|347861
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Ne***MO*** MA**
|2020, 2021, 2022
|1-22896, 1-25273
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺1.104,60
|346888
|121*****124
|Ya****Ça**** CE****
|2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
|1-22312, 1-24665
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺2.524,20
|345381
|206*****840
|Es***GO****
|2023
|1-28781
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺0,00
|357057
|131*****448
|Öz**BA***
|2022,2023,
|1-29121,1-26248
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺25.872,00
|308331
|54******35
|HA***EK**İN****
Tİ*****Lİ*****Şİ*****
|2019,2020,2021,2022,
|1-23478,1-25880
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺29.374,80
|316438
|80******25
|ŞE***OT*YE***PA***SA****
VETİ*****AN****Şİ*****
|2023
|1-26406,
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺19.151,00
|358016
|996*****794
|Am**ES******
|2022,2023,
|1-30010,1-27061
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺21.144,20
|269597
|73******24
|SA** ÖR** AN**** Şİ*****
|2019,2020,2021,2022
|1-23506, 1-21386
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|₺185.606,40
|315361
|3300487213
|ELHA***İN****TU****
TE*****İT*****
İH*****SA****VETİ*****
Lİ*****Şİ*****
|2023
|1-26361
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺16.924,00
|312112
|TC KİMLİK NO BULUNAMADI.
|Se***AS*****
|2023
|1-26373
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|₺26.978,20
|Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01940299