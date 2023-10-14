T.C.BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.86441681-2022/679-Ceza Dava Dosyası

6136 sayılı yasaya muhalefet, silahla tehdit suçundan sanık Vezir ve Birgül oğlu 07/06/1987 İstanbul doğumlu, Siirt, Merkez, Alan nüfusuna kayıtlı UĞUR EROL hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 22/06/2023 tarih ve 2022/679 esas 2023/506 karar sayılı kararı ile eylemine uyan 6136 sayılı yasanın 13/1, TCK.62/1, 52/2, 53, CMK'nun 231/5 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 500,00 TL Adli Para Cezası ile silahla tehdit suçundan eylemine uyan TCK'nun 106/2-a, 62/1, 53, CMK'nun 231/5 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasını içerir her iki suçundan da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu, itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12.10.2023

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