T.C. BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/674 Esas

KARAR NO :2023/805



Vergi Usul Kanununa MuhalefetsuçundanMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile sanık OĞUZ YET hakkında CMK 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,



Sanığın eyleminin Sahte Belge Kullanmak suretiyle Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu oluşturması ihtimaline binaen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.



Mahkeme kararımüdahil İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Av. Ali Emre AKELMA tarafından 09/12/2023 tarihinde istinaf edilmiştir.



Dair verilen karar 17857622828 T.C Kimlik numaralı,Ali ve Binnaz oğlu 23/07/1968 İstanbul doğumlu OĞUZ YET'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kara ile istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar ve istinaf eden müdahil İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Av. Ali Emre AKELMA'ın 09/12/2023 tarihli istinaf dilekçesinin tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

