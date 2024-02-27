T.C.

BAKIRKÖY

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40266186-2022/576-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Zeki ve Hava oğlu 19/05/2002 Konak doğumlu, Şırnak, Beytüşşebap, Elki mah/köy nüfusuna kayıtlı, 30149491438 T.C. Kimlik nolu sanık Hüseyin ATAMAN hakkında,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 22/11/2023 tarih ve 2022/576 Esas, 2023/698 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanık Hüseyin ATAMAN'ın Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 52/2, 52/4 ve 53 maddeleri gereğince neticeten 4 Yıl Hapis ve 4.400 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı sanık Hüseyin ATAMAN'a tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26.02.2024

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