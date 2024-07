T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/512 Esas

DAVALI : SADETTİN KIZILDAĞ - 205******54 TC kimlik nolu, Yusuf ve Bedriye oğlu, 06/12/1987 doğumlu - Koçhisar Mah. 341.Sok. No:17 İç Kapı No:6Kızıltepe/MARDİN

Davacı CEYHAN KIZILDAĞ tarafından Davalı SADETTİN KIZILDAĞ aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan 29/05/2024 tarihli yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile ;

Mardin ili ,Kızıltepe ilçesi, Yüceli Mahk. Cilt No:109 Hane No:52 bsn 105 de nüfusa kayıtlı 57568248634 TC kimlik nolu, Mehmet Latif ve Arife kızı, 05/09/1990 doğumlu, davacı Ceyhan Kızıldağ( Kalın) ile aynı yer bsn 56 da nüfusa kayıtlı 20567525754 TC kimlik nolu, Yusuf ve Bedriye oğul, 06/12/1987 doğumlu davalı Sadettin Kızıldağ' ın TMK 162 Mad. Gereğince boşanmalarına,

Tarafların müşterek çocukları 26/11/2009 doğumlu Muhammed ile 02/05/2011 doğumlu Muhammed Salih Kızıldağ'ın velayetlerinin davalıya tevdine,

Velayetleri davalıya tevdii edilen müşterek çocuklar ile davacı arasında her ayın ikinci ve dördüncü cumartesi saat 10.00 da başlayıp takip eden Pazar günü saat 17.00 de bitecek şekilde, dini bayramların ikinci günü 10.00 da başlayıp üçüncü günü saat 17:00 de bitecek şekilde, sömestr tatilinin ilk Cumartesi günü saat 10:00 da başlayıp bir hafta sonra Cumartesi günü saat 17:00 de bitecek şekilde ve her yıl Temmuz ayının 1'i saat 10:00 da başlayıp 31'i saat 17:00 de bitecek şekilde sürekli olmak üzere KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

TMK’nun velayet, vesayet ve miras hükümlerininuygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi uyarınca karar kesinleştiğindeişlem yapılmak üzere Kızıltepe Nöbetçi Aile Mahkemesine ihbarda bulunulmasına ,

Tarafların müşterek çocuğu 25/07/2015 doğumlu Tuana Kızıldağ'ın velayetinin davacıya tevdine,

Velayeti davacıya tevdii edilen müşterek çocuk ile davalı arasında her ayın birinci ve üçüncü cumartesi saat 10.00 da başlayıp takip eden Pazar günü saat 17.00 de bitecek şekilde, dini bayramların birinci günü 10.00 da başlayıp ikinci günü saat 17:00 de bitecek şekilde, sömestr tatilinin ikinci Cumartesi günü saat 10:00 da başlayıp bir hafta sonra Cumartesi günü saat 17:00 de bitecek şekilde ve her yıl Ağustos ayının 1'i saat 10:00 da başlayıp 31'i saat 17:00 de bitecek şekilde sürekli olmak üzere KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

TMK’nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde işlem yapılmak üzere Kızıltepe Nöbetçi Aile Mahkemesine ihbarda bulunulmasına ,

Velayeti davacıya tevdi edilen çocuk Tuana için dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 700 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Velayeti davacıya tevdi edilen çocuk Tuana için boşanma kararının kesinleşmesinde itibaren aylık 2000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bu miktar nafakanın her yıl TÜFE de ki artış oranında arttırılmasına,

Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden davanın başında alınmayan B+P harcı toplamı 855,2 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre hesaplanan 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan 3 tebligat gideri 50,5 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Suç üstü ödeneğinden karşılanan 23 tebligat gideri 13.331,5 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Fazla alınan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine

Adresi tespit edilemeyen davalı SADETTİN KIZILDAĞ'a kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği SADETTİN KIZILDAĞ'a ilanen tebliğ olunur. 12/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02062145