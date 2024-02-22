T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/485 Esas

KARAR NO : 2023/525



Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/11/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nasim ve Rizagül oğlu, 2000 doğumlu, Afganistanuyruklu KASIM MESUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE veİNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01989600