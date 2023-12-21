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T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 00:00

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T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/203 Esas

İLAN
Davacı Mahmut Toker tarafından Samsun ili, Bafra ilçesi, Koruluk Mahallesi, Ada/parsel F, Pafta E35.c.09.d.2 parsel sayılı taşınmazı adına tapuya tescili için Bafra Mal Müdürlüğü, Bafra Belediye Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açıldığından, söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/203 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 03/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01955360

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#Basın No ILN01955360#İlangovtr