T.C.

ARDAHAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/143 Esas



Davacı Pakistan Çelik tarafından Davalı Ardahan Defterdarlığı aleyhine açılan 26/07/2017 havale tarihli dava dilekçesiyle Ardahan, Merkez ArdıçdereKöyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalı kurum adına tescil edilen 108 ada 1 parsel sayılı taşınmazın sınırında bulunan teslcil harici bırakılan veyaklaşık 2264,48 m² yüz ölçümlü,Fen Bilirkişisi Tayfun Sayın tarafından tanzim edilen 25/05/2019tarihli raporda kroki ile sınırları sarı renkli boya ile taranılarak gösterilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.

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