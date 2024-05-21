Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/126 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/126 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Antalya İl, Kepez İlçe, Karşıyaka Mah., 3925 Ada, 3 Parsel, 2.+Çatı Kat 7 Nolu B.B. Dubleks meskenin tam hissesi satılacaktır. Taşınmaz güney ve doğu cepheli Mesken nitelikli brüt 74 m2, net 64 m2 + 19 m2 teras alanlı, normal katta antre hol ile bağlantılı 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc-lavabo ve 2 adet balkon, çatı katta 2 adet oda, banyo, mutfak ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Mahallinde ara kat merdiveni iptal edilerek 2 farklı daire kullanımında düzenlenmiş . Taşınmazın bulunduğu betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda,bodrum + zemin + 1 normal + 2+çatı kat olarak inşa edilmiş toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır

Adresi : Karşıyaka Mah. 3926 Sk. Arif İrban Apt. No:6/7 Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 346,00 m2

Arsa Payı : 50/346

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planına göre, Konut alanı lejantında kalmakta olup ayrık nizam, kat adedi 3 (üç), Taks: 0,30, Emsal: 0,75, su basman kotu 2,50 metre, yol/komşu/arka bahçe çekme mesafesi 5,00/3,00/h/2 metre

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:40

14/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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