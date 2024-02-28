T.C.

ANTALYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/141 Esas

KARAR NO : 2023/619



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2023 tarihli ilamı ile;



"...Sanıkhakkında üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmekle, sanığın eylemine uyan 5237 sayılıTCK'nın 204/1 .maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı,göz önünde bulundurularak TCK' nın 3/1 ve 61/1 maddeleri uyarınca takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



Sanığa verilen cezanın olası etkileri göz önünde bulundurularak hakkında verilen cezasındaTCK' nın 62. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



Sanığa verilen hapis cezası gereği, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3. Fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA,



Sanığın sabıka kayıtlarına göre daha öncesindekasıtlı bir suçtan mahkum olduğunun anlaşılması karşısında hakkında 5271 sayılı yasanın 231.maddesi uyarınca şartları oluşmayan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINAYER OLMADIĞINA;



Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olması karşısında sanık hakkında şartları oluşmayan TCK'NIN 51.MADDESİ UYARINCA ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA;



Verilen cezanın süresi itibariyle koşulları oluşmadığından TCK 50 MADDESİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,



Sanık hakkında Isparta 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/608 esas, 2021/804 karar sayılı ilamında tekerrür hükümlerinin uygulandığı ve kesinleşmesinin 01/12/2021 olduğu, bu nedenle sanığın dosyamızdaki suç tarihi itibariyle2. Kez mükerrer olduğu anlaşıldığından tayin edilen cezanın TCK 58/6. Maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Adli emanetin2023/822 sırasında kayıtlı bulunan "-- 1 adet Hatay Merkez Nüfus Müdürlüğü'nce Mehmet YETER adına düzenlenmiş, 15.01.2010 veriliş tarihi 946 kayıt nolu ve P11 228946 seri numaralı Nüfus Cüzdanı" DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,



İş bu dava nedeniyle yapılan 3 adet davetiye gideri 261,00 TL Yargılama giderinin SANIKTAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE GELİR KAYDINA..." şeklinde hakkında karar verilen Hasan ve Nezaket oğlu, 15/08/1976 doğumlu, Antalya, Aksu, Çamköy mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık METİN EKİCİ (TC Kimlik No:168*****564) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin YURTİÇİ TİRAJI 50.000 ÜZERİ OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEYAYINLANMASI SURETİYLE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.27.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01992600