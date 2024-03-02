T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların ayrı ayrı kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1) İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir.

2) İhale 03.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

3) İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 13.03.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir veya yerlere ait ihale şartnamesi ve eklerini 500,00-TL.(K.D.V. Dahil) karşılığı temin edilebilir.

4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (14/03/2024) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.

6) Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale ilan yayın tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 750.000.000,00-Türk Lirası bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

- Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

- Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

8- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri

2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza

7- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

8- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

9- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

10- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

11- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

12- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6.3. Ortak Girişim Olması halinde;

1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.

2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

7) İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10) 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ ZEMİN KAT A BLOK 2Z003 DÜKKAN 3 YIL 103,50 ₺259.200,00 ₺7.776,00 14:30 2 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ ZEMİN KAT B BLOK 4/Z04 DÜKKAN 3 YIL TOPLAM: 160 M²

GİRİŞ KAT 42,50 M²

ASMA KAT 75 M²

-1. BODRUM KAT 42,50 M² ₺432.000,00 ₺12.960,00 14:31 3 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ANAFARTALAR ÇARŞISI 2.KAT NO:4/213 DÜKKAN 3 YIL 53 ₺70.560,00 ₺2.116,80 14:32 4 YENİMAHALLE İLÇESİ VARLIK MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ ZEYNEPÇİK PARKI İÇİ DÜĞÜN SALONU DÜĞÜN SALONU 3 YIL

DÜĞÜN SALONU: 3.734 M² (1.500 M² AÇIK VE 2.234 M² KAPALI ALAN) ₺1.512.000,00 ₺45.360,00 14:33 5 YENİMAHALLE İLÇESİ VARLIK MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ ZEYNEPÇİK PARKI İÇİ KAFETERYA, 2 ADET HALI SAHA VE 2 ADET MÜŞTEMİLAT KAFETERYA, HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 3 YIL



KAFETERYA: 1.101 M² (571 M² AÇIK VE 530 M² KAPALI ALAN)

2 ADET HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT:3.348 M² ( 3.080 M² AÇIK VE 268 M² KAPALI ALAN) ₺1.512.000,00 ₺45.360,00 14:34 6 ÇANKAYA İLÇESİ YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI TESİSLERİ NO:3 DÜKKAN DÜKKAN 3 YIL 26,50 ₺72.000,00 ₺2.160,00 14:35 7 YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN KAFETERYA KAFETERYA 3 YIL TOPLAM: 652 M²

(440 M² KAPALI VE 212 M² AÇIK) ₺720.000,00 ₺21.600,00 14:36 8 ALTINDAĞ İLÇESİ YENİCE MAHALLESİ 6952/1 PARSEL İLE 6952/2 PARSEL İÇİ SANAYİ CADDESİ İLE A.ADNAN SAYGUN CADDESİ KESİŞİMİNDE BULUNAN TAŞINMAZ TAŞINMAZ 3 YIL TOPLAM: 436 M² AÇIK ALAN ₺230.400,00 ₺6.912,00 14:37



Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11

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