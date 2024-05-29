Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/86 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/86 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 69 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla Çilenözü mevkii 18097,41 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 101 ada 69 nolu parsel; Gökler mahallesinin 4.5 km doğusunda, Ayaş merkezinin 11.5 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 35 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı-çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, az-orta derecede geçirgen, sığ-orta-derin toprak profile sahip, az taşlı, kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %4-6 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 3.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 69 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 18.097,41 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 4.524.352,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 75 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla mevkü 13413,60 m2 yüzölçümlü Tarla genel nitelikli 101 ada 75 nolu parsel; Gökler mahallesinin 4.5 km doğusunda, Ayaş merkezinin 11.5 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 35 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı, hafif çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %2-4 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.,

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 75 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 13.413,60 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 3.621.672,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 178 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla mevkii 28.185,60 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 101 ada 178 nolu parsel; Gökler mahallesinin 4.5 km doğusunda, Ayaş merkezinin 11.5 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 35 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı-çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, az-orta derecede geçirgen, sığ-orta toprak profile sahip, az taşlı, kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası orta eğim grubunda, eğim oranı %7-8 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 3.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, sürülmemiş-ekilmemiş durumda olduğu, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.,

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 178 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 28.185,60 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 7.046.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:43

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 286 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla Tülüce mevki 12.246,93 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 101 ada 286 nolu parsel; Gökler mahallesinin 3 km doğusunda, Ayaş merkezinin 11.5 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 36.5 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel kumlu-tınlı, hafif çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, kısmen hafif taşlı, iyi derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %4-5 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, sürülü durumda olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 286 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 12.246,93 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 4.041.486,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:03

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 145 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla mevkii 6.577,04 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 101 ada 145 nolu parsel; Gökler mahallesinin 3 km doğusunda, Ayaş merkezinin 11 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 36.5 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı, hafif çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, az-orta toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %4-6 civarındadır. parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 145 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 6.577,04 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 1.775.800,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:23

6 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 400 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla mevki 6.689,65 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 101 ada 400 nolu parsel; Gökler mahallesinin 3 km doğusunda, Ayaş merkezinin 11 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 36.5 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı, hafif çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %2-3 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 400 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 6.689,65 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 1.806.205,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:43

7 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 222 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Akyazı mevkii 30.497.23 m2 yüzölçümlü Tarla genel nitelikli 101 ada 222 nolu parsel; Gökler mahallesinin 4.5 km doğusunda, Ayaş merkezinin 13 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 35 km batısında kalmaktadır. Güney cephesi Kadastro yoluna cephelidir. Parsel, kumlu-tınlı, hafif çakıllı toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası düz ve düze yakın eğim grubunda, eğim oranı %0-3 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 1.sınıf sulu tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, ekili olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Çevresinde hobi bahçeleri mevcuttur

Adresi : Gökler Mah. 101 Ada 222 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 30.497,23 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 13.723.753,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 12:03

8 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 119 Ada, 4 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Kozağacıbağı mevkü 2.628,98 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 119 ada 4 nolu parsel; Gökler mahallesinin 800 m kuzeyinde, Ayaş merkezinin 9 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 39 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Kuzey sınırı dereye cephelidir. Parsel, kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta-iyi derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası düz ve düze yakın eğim grubunda, eğim oranı %1-2 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 1.sınıf sulu tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın bir kısmı üzerinde 20-30 yaşlarında elma, kiraz ve ayva ağaçlarının bulunduğu, ancak uzun süredir hiçbir kültürel işleme tabii tutulmamış olmaları nedeniyle, ağaçların çalılaştığı, ekonomik değerini kaybettiği tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde yapı muhdesatı bulunmamaktadır.,.

Adresi : Gökler Mah. 119 Ada 4 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 2.628,98 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 2.103.184,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 12:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 12:23

9 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 125 Ada, 10 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Yayla mevkii 14.567,27 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 125 ada 10 nolu parsel; Gökler mahallesinin 3.5 km doğusunda, Ayaş merkezinin 12 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 36 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Kuzeyi ve doğusu sınırı dereye cephelidir. Parsel, kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, taşlılık, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %5-6 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, durumda olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 125 Ada 10 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 14.567,27 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 4.370.181,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 131 Ada, 78 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Sazak mevkii 6.963,44 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 131 ada 78 nolu parsel; Gökler mahallesinin 1 km batısında, Ayaş merkezinin 9.5 m güneydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kayalık toprak yapısında, drenaj problemi olan, sığ toprak profile sahip topraklarındandır. Topografyası orta-dik eğim grubunda, eğim oranı %12-14 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 3-4.sınıf kuru tarım arazisidir Keşif esnasında taşınmazın, ekilmemiş sürülmemiş hali arazi durumunda olduğu, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 131 Ada 78 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 6.963,44 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 1.392.688,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 13:45

11 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 170 Ada, 11 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Köyiçi mevki 173.27 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli 170 ada 11 nolu parsel; Gökler mahallesinin merkezindedir. Kuş uçumu mesafe ile Ayaş merkezinin 9.5 m güneydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km batısında kalmaktadır. Güneydoğu sınırında 3.47 mllik sınırı kadastro çıkmaz yola cephesi bulunmaktadır.,.

Adresi : Gökler Mah. 170 Ada 11 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 173,27 m2

İmar Durumu : Arsa

Kıymeti : 138.616,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 170 Ada, 16 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Köyiçi mevkii 83.47 m2 yüzölçümlü Arsa genel nitelikli 170 ada 16 nolu parsel; Gökler mahallesinin merkezindedir. Üzerinde herhangi bir yapı ve muhtesat bulunmamaktadır. Yaklaşık kuş uçumu mesafe ile Ayaş merkezinin 9.5 m güneydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km batısında kalmaktadır Kuzey ve doğu sınırları kadastro yoluna cephelidir...

Adresi : Gökler Mah. 170 Ada 16 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 83,47 m2

İmar Durumu : Arsa

Kıymeti : 66.776,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:15

13 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 170 Ada, 14 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Köyiçi mevkii 97.51 m2 yüzölçümlü Arsa genel nitelikli 170 ada 14 nolu parsel; Gökler mahallesinin merkezindedir. Yaklaşık kuş uçumu mesafe ile Ayaş merkezinin 9.5 m güneydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km batısında kalmaktadır. Batı sınırında kadastro yoluna cephelidir.,

Adresi : Gökler Mah. 170 Ada 14 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 97,51 m2

İmar Durumu : Arsa

Kıymeti : 78.008,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:30

14 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 200 Ada, 60 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Ortayazı mevkii 4.613,40 m2 yüzölçümlü Bağ nitelikli 200 ada 60 nolu parsel; kuş uçumu mesafe ile 100 m kuzeyinden Esenkent asfalt yol geçmekte olup, Gökler mahallesinin 3.7 km güneydoğusunda, Ayaş merkezinin 13 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 36.5 km batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, taşlılık, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası düz ve düze yakın eğim grubunda, eğim oranı %0-2 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın niteliği tapu kaydında "bağ" olarak verilmişse de, keşif esnasında taşınmazın, bağ ile ilgisinin olmadığı, sürülmemiş ekilmemiş durumda olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı, çevresinde yer yer yapılaşmaların (hobi bahçeleri) olduğu tespit edilmiştir...

Adresi : Gökler Mah. 200 Ada 60 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.613,40 m2

İmar Durumu : Bağ

Kıymeti : 2.768.040,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:45

15 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 248 Ada, 190 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Tatlar mevkii 14.178,11 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 248 ada 190 nolu parsel (eski 205 ada 242 nolu parsel), Ankara çayının 2 km batısındadır. Gökler mahallesinin 7km güneydoğusunda, Ayaş merkezinin 16 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 34 km batısında kalmaktadır. Batı sınırı Kadastro yoluna cephelidir. Parsel, kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, hafif taşlı, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %2-4 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, ekilmiş olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı, çevresinde yer yer yapılaşmaların (hobi bahçeleri) olduğu tespit edilmiştir....

Adresi : Gökler Mah. 248 Ada 190 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 14.178,11 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 8.506.866,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 15:00

16 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 218 Ada, 7 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Tatlar mevkii 4.932,55 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 218 ada 7 nolu parsel, Ankara çayının 2 km batısındadır. Gökler mahallesinin 7 km güneydoğusunda, Ayaş merkezinin 16 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 34 km batısında kalmaktadır. Güney sınırı dereye cepheli, doğu sınırı Kadastro yoluna(asfaltlanmış Polatlar yolu) cephelidir. Parsel kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, hafif taşlı, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası düz ve düze yakın eğim grubunda, eğim oranı %1-2 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, ekilmiş olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı, çevresinde yer yer yapılaşmaların (hobi bahçeleri) olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 218 Ada 7 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.932,55 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 2.959.530,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:00

17 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 245 Ada, 6 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Aktaş mevkii 18.669.38 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 245 ada 6 nolu parsel, Gökler mahallesinin 3 km doğusunda, Ayaş merkezinin 13 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 38.5 km batısında kalmaktadır. Kuzeyinde Kadastro yoluna(Tekke köyü yolu) cephesi bulunmaktadır. Parsel kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan hafif taşlı, orta-iyi derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası düz ve düze yakın eğim grubunda, eğim oranı %1-2 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, anızlı olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 245 Ada 6 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 18.669,38 m2

İmar Durumu : tarla

Kıymeti : 5.600.814,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:30

18 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 186 Ada, 5 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Killik mevki 6.658.32 m2 yüzölçümlü Bağ nitelikli 186 ada 5 nolu parsel Gökler mahallesinin 2.5 km güneybatısında, Ayaş merkezinin 11 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 40.5 km batısında kalmaktadır. Kuzeyinde Kadastro yoluna (Bağ yolu) cephesi bulunmaktadır. Parsel, kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, taşlılık, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif eğim grubunda, eğim oranı %5-6 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın niteliği tapu kaydında "bağ" olarak verilmişse de, keşif esnasında taşınmazın, bağ ile ilgisinin olmadığı, anızlı durumda olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 186 Ada 5 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 6.658,32 m2

İmar Durumu : Bağ

Kıymeti : 1.997.496,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:10

19 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 233 Ada, 58 Parsel, Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi, Feracil mevkii 12.674.22 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli 233 ada 58 nolu parsel, Gökler mahallesinin 7.5km güneydoğusunda, Ayaş merkezinin 16.5 km güneydoğusunda, Ankara merkezinin 35 km batısında, Tatlar arıtma tesisinin 100 m batısında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel, kumlu-tınlı, toprak yapısına sahip, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, hafif taşlı, orta derecede geçirgen, orta-derin toprak profile sahip kahverengi renkte tarım topraklarındandır. Topografyası hafif-orta eğim grubunda, eğim oranı %6-7 civarındadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın, ekili durumda olduğu, üzerinde ağaç ve yapı muhdesatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Gökler Mah. 233 Ada 58 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 12.674,22 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 3.802.266,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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