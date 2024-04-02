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T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/80 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle; 27446524532T.C. kimlik nolu AHMET ÖNAL 'ın terekesinin tasfiyesine tespit edilmesi talep edilmiştir.

TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların TMK 629 Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01994326

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#Basın No ILN01994326#İlangovtr