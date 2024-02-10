T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Dosya No:2023/664

Davacı Sıla Nur Şahin ve velisi Seyhan Taşçı ile Davalı Sadık Şahin arasında mahkememizde görülmekte olan Katılım Nafakası davasında, davacı dava dilekçesinde özetle, davacı Seyhan Taşçı ile davalının evlilik dışı ilişkisinden Sıla Nur Şahin'in dünyaya geldiğini, çocuğun özel çocuk olup, çocukta özgül öğrenme bozukluğunun bulunduğunu ve özel bir eğitim kurumunda eğitim aldığını, babanın hiç bir şekilde kendilerine destek olmadığını bu nedenle çocuğun ihtiyaçları için 5.000,00 TL nafaka talep ettiklerini beyan ettiği, ancak tüm aramalara rağmen davalıya tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 33124279618 T.C kimlik numaralı, Çorum ili, Bayat ilçesi, Evci köy/mahallesi nüfusuna kayıtlı, Hamdi ve Cemile oğlu, 12/04/1974 doğumlu, Sadık Şahin'e dava dilekçesi ve 16/04/2024 günü saat 09:45'e bırakılan ön inceleme duruşma gününün tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

1-HMK 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına,

2-Davalıya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine,

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve 16/04/2024 günü saat 09:45'e bırakılan ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01982357