T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/271 Esas

DAVALI : SABİYE ZORBEK ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde özetle : tarafların yurt dışında yaşadığını , müvekkilinin Türkiye'ye geldiği bir vakitte davalının Aydın ilindeki evi satıp müvekkiline boşanma davası açtığını, tarafların evlilik birliği içerisinde alının taşınmazların olduğunu davalının mal kaçırma durumunun bulunduğu, tüm bu sebepler ile mal rejiminin tasfiyesine yönelik şimdilik 10.000,00 TL katılma alacağının davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

29/04/2022 tarihli Tensip zaptı gereği

1-Davanın HMK 118 ve 186 . Maddelerinde düzenlenen yazılı yargılama usulüne göre yapılmasına,

2- Dava dilekçesinin ve varsa eklerinin, tensip zaptının davalıya tebliğine, masrafın avanstan karşılanmasına, dava dilekçesinin tebliğ edildiği günden başlamak üzere HMK 126.md si uyarınca 2 hafta içerisinde davalının cevap dilekçesi verebileceğini , cevap dilekçesinde HMK nun 129. Md sindeki unsurları taşınmasının gerekli olduğuna, aksi taktirde davalının HMK 128. Md sindeki müeyyide ile karşı karşıya kalacağına,

3-Tarafların HMK gereği en son ön inceleme duruşmasına kadar tüm delillerini mahkeme dosyalarına sunmalarının ihtarına, Ön inceleme duruşmasından sonra delil sunulamayacağının ihtarına,

4-HMK 136. Md sine göre dava dilekçesi cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesini verip dilekçelerin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden veya sürelerin dolmasından sonra dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına tensiben karar verildi.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş, Dava Dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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