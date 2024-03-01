T.C.

ANKARA

12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/129

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın

Tapuda Kayıtlı Bulunduğu Yer : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, yuva mah/köyü,

Ada No : 271

Parsel No : 1



Malik/Maliklerin Ad ve Soyadları : FADİME AKSOY, İHSAN ÇAVDAR, İRFAN ÇAVDAR, MEHMET ALİ ERSAN, MUZAFFER BELEK, NEZAHAT ÇİMEN, NİLÜFER PARLAK, SEVİL KURBAN, ŞÜKRÜ ÇAVDAR



Kamulaştırmayı Yapan

İdarenin Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Dava Hakkı :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,



Dava Açmama Hali :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,



Banka Adı :Vakıfbank Dışkapı Adliyesi Bağlı Şubesi (Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka)



Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından malik/malikler aleyhine açılan davanın mahkememizin 2024/129 Esas na kaydının yapıldığı,



2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994177