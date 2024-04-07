T.C.

AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/19 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğütarafından istenen dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada Parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesine,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

ESAS İLİ/İLÇE KÖYÜ MALİK ADA/PARSEL KAM.ALAN M² VASFI KAM.TÜRÜ 2024/18 Amasya/Mer. Kayabaşı Kayabaşı köyü Tüzel Kişiliği 101/99 3044 m² YOL MÜLKİYET 2014/19 Amasya/Mer Kayabaşı Kayabaşı Köyü Tüzel Kişiliği 101/100 3100,02 m² YOL MÜLKİYET

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Açılacak davada

Husumetinin Yöneltileceği İdare : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

#ilangovtr Basın no ILN02016304