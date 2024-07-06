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T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 00:00

 

T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Giresun ili, Çamoluk İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEDAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Dosya No:Taşınmazın Bulunduğu yerAda NoParsel no:Kamulaştırılacak m2 lik alanTapu maliki
2024/87Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde126432321,17Ferhat Kütük,güleser Aydın, Gülhanım Kütük, Güllü Kütük, Gülşan Türkmen, Gürkan Dirice, Kudret Kaşıkcı, Menşure Kütük, Meryem Boyabatlı, Necla Garip, Seda Durhat, Serkan Dirice, Servet Kütük, Sevcan Varer, Sevda Altınkaynak, Sevgi Şimşek, Şerinaz Dirice, Şifa Bayrak, Tuncay Sevindik, Yiğit Yasin Kütük, Yusuf Kütük
2024/88Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde103312761,09İsmail Akmaz
2024/89Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde10325599,79Gülşah Kalebaşı,İbrahim Akmaz, İpek Memiç, Mevlüt Akmaz, Pamuk Akmaz, Serap Kinin, Serpil Yıldız, Sibel Batıgün, Şükrü Akmaz, Yeter Akmaz, Yılmazakmaz
2024/90Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde130251252,53Aygül Koca, Çiçek Paydaş, Dilber Mallı, Döndü Koca, Dursun Mallı,Erdal Kaşıkçı, Erhan Kaşıkçı,Erkan Kaşıkçı, Fatma Kaşıkçı, Kıymet Kaşıkçı , Temur Kudret Kaşıkçı,Pınar Çelik, Sakine Aydın, Sakine Şahin, Songül Koca
2024/91Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde1318888,45Rıza Kırcı
2024/92Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde176121157,88Derya Şahin, Emine Varıcı, Ersin Varıcı, Esra Kılıçdere, Fatma Varıcı, Gülbeyaz Doruk, Gülüzar Varıcı,Hatice Uran, İhsan Varıcı, Mehmet Varıcı, Mustafa Varıcı, Semra Karahasanoğlu, Yaşar Varıcı , Yetervarıcı
2024/93Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde187242144,10İhsan Varıcı
2024/94Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde1752149,84Hayri Gecü
2024/95Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde10330722,84Fatma Bekgöz, Hanım Akmaz, Mahbup Kuzkaya, Medet Akmaz, Nazire Kuzkaya, Sehel Akmaz, Songül Akmaz
2024/96Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde1841466,31Celal Meyrili, Fatma Kaleli, Gülkız Kaleli, Halil Meyrili, Hediye Avcı, İlhan Kaleli, İlyas Kaleli, Kemal Meyrili, Seher Kaleli, Şeref Kaleli, Şerif Kaleli
2024/97Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde1023381,65Adem Mermer, Aysel Mermer, Emrem Merme, Feyza Merve Özel, Melahat Kuru, Nazlı Uras, Nuray Mermer, Şeyda Mermer, Şeyma Mermer, Yasemin Mermer
2024/98Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde130261253,76Haydar Kuru
2024/99Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde12415/22178,45 / 106,67Nihat Kütük
2024/100Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde1224222,60Nazım Kütük
2024/101Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde12417306,44Harun Kütük, Hüsamettin Kütük, Metin Kütük
2024/102Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde1238802,44Murat Karakuşoğlu
2024/103Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde22241780,89Hatem Aydın
2024/104Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde120294İsmail Karsavran
2024/105Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde17611422,48Ali Varıcı
2024/106Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde10328683,91Dursun Akmaz, Makbule Akmaz, Nedim Akmaz
2024/107Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde103261076Aliye Becer, Kemal Akmaz, Kezban Akmaz, Mehmet Akmaz, Yasemin Sürücü
2024/108Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde1222256,95İsmet Kütük
2024/109Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde1221198,24Mustafa Kütük
2024/110Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde182121965,90Ayhan Köycü, Hatice Köycü
2024/111Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde184161101,33Fatma Kaleli, Hanım Lambacı, Şerif Kaleli
2024/112Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde17524123,46Bekir Köçek
2024/113Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde585128,41Halise Sürücü, İmdat Tatar, Kamer Tatar, Mustafa Tatar, Müfren Tatar, Nezaket Tatar, Perihan Yenice, Şükrü Tatar
2024/114Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde585343,24Hüseyin Tatar
2024/115Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde585720,50Berrin Özgüroğlu, Dursune Çukuryurt, Ender Tatar, Esin Tatar, Hacer Tatar, Nuray Sürücü, Savaş Tatar, Sevim Tatar, Şevket Tatar
2024/116Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde104 / 103 / 1028 / 6 / 143,30 / 45,85 / 1151,89Süleyman Uras
2024/117Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde58511149,13Abdulkadir Tatar, Hacer Tatar, Hacı Tatar, İskender Tatar, Melike Tatar, Mustafa Tatar, Sibel Çam, Yusuf Çam
2024/118Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde10461230,11Hüseyin Uras
2024/119Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde128543105,56Hasan Mermer, Mustafa Mermer
2024/120Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde104718,50Haydar Uras, Mehmet Uras
2024/121Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde1052650,24Yusuf Uras
2024/122Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde1319252,81Mücevher Süzen
2024/123Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde1315,61106,19 / 882,91İbrahim Aksoy , Şirin Aksoy
2024/124Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde130 / 13132 / 3256,02 / 557,64Arif Aksoy, Rasim Aksoy
2024/125Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde130302089,46Hüseyin Mallı
2024/126Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde103462321,17Fatma Çokalel, Leyla Çolakel, İlker Çolaker, Melda Süzer, Nazmiye Çolakel, Fatma Çolakel, Orhan Çolakel, Neşet Çolakel,
2024/127Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde1011392,26Hüseyin Karsavran
2024/128Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde131726,07Mehmet İhsan Aktar
2024/129Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde145/1446/1283,05/330,87Kader Cansız, Melahat Ekiz, Melek Cansız, Sibel Aydın
2024/130Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde13051144,38Dursun Mallı, Fırat Mallı, Fidan Koca, Filiz Şimşir, Gülhanım Mallı, İbrahim Mallı, İpek Çelik, Murat Mallı, Yusuf Mallı
2024/131Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde103/10412/5444,88/717,92Mehmet Uras
2024/132Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde13011294,14Eray Mallı, Gülay Doğan, Kudret Çelebioğlu, Nuray Kılıç, Oktay Çelebioğlu, Tuncay Çelebioğlu
2024/133Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde1223127,94Nazmi Kütük
2024/134Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde14921069,73Hasan Mallı
2024/135Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde1242115,15Kemal Kütük, Kudret Kütük, Sedat Kütük, Sevgi Civalıoğlu
2024/136Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde18410353,72Emine Kaleli, Fatma Kaleli, Hakire Kaleli, Kerime Kaleli, Mehmet Kaleli, Mustafa Kaleli
2024/137Giresun İli, Çamoluk İlçesi, UslucaKöyü Hudutları Dahilinde1239320,62Osman Karsavran
2024/138Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde10332321,17Songül Güven, Hasan Uras, Mustaf Aras
2024/139Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde13111142,57SalihSüzen
2024/140Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde10221231,10Arslan Bulutçu, Ziya Bulutçu
2024/141Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde12644469,59Yemen Kütük
2024/142Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde12416/1914,27 / 613,27İdris Kütük
2024/143Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde1242039,97Şerif Kütük
2024/144Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde1762696,16Fazlı Varıcı
2024/145Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde1463606,32Kadir Hakkı Karsavran
2024/146Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde176208,63Özlem Yılkın
2024/147Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde1761865,59Elif Acar, Hacer Varıcı, Ogün Varıcı, Ümran Aydın
2024/148Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde17619298,10Pamuk Nalcıoğlu
2024/149Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde14711,52Hidayet Yücetürk
2024/150Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde14611192,22Ali Karsavran, Ayfer Garip, Aysel Mermer, Cafer Karsavran
2024/151Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde1231027,30Ali Kütük, Aydın Dikmen, Dursun Dikmen, Elmas Dikmen, Fatih Kütük, Fatma Ünal, Hasan Yavuz Kütük, Kemal Dikmen, Kıymet Cerit, Mahmut Dikmen, Recep Tarık Dikmen, Tuğba Dikmen, Zeliha Sağlam, Ziynet Arslan
2024/152Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde123289,47Emine Karsavran, Fatma Garip, Fikret Karsavran, Hasan Karsavran, Mehmet Karsavran, Selahattin Karsavran

#ilangovtr Basın no ILN02058050

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