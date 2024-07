T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Giresun ili, Çamoluk İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEDAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Dosya No: Taşınmazın Bulunduğu yer Ada No Parsel no: Kamulaştırılacak m2 lik alan Tapu maliki 2024/87 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 126 43 2321,17 Ferhat Kütük,güleser Aydın, Gülhanım Kütük, Güllü Kütük, Gülşan Türkmen, Gürkan Dirice, Kudret Kaşıkcı, Menşure Kütük, Meryem Boyabatlı, Necla Garip, Seda Durhat, Serkan Dirice, Servet Kütük, Sevcan Varer, Sevda Altınkaynak, Sevgi Şimşek, Şerinaz Dirice, Şifa Bayrak, Tuncay Sevindik, Yiğit Yasin Kütük, Yusuf Kütük 2024/88 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde 103 31 2761,09 İsmail Akmaz 2024/89 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde 103 25 599,79 Gülşah Kalebaşı,İbrahim Akmaz, İpek Memiç, Mevlüt Akmaz, Pamuk Akmaz, Serap Kinin, Serpil Yıldız, Sibel Batıgün, Şükrü Akmaz, Yeter Akmaz, Yılmazakmaz 2024/90 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde 130 25 1252,53 Aygül Koca, Çiçek Paydaş, Dilber Mallı, Döndü Koca, Dursun Mallı,Erdal Kaşıkçı, Erhan Kaşıkçı,Erkan Kaşıkçı, Fatma Kaşıkçı, Kıymet Kaşıkçı , Temur Kudret Kaşıkçı,Pınar Çelik, Sakine Aydın, Sakine Şahin, Songül Koca 2024/91 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde 131 8 888,45 Rıza Kırcı 2024/92 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 176 12 1157,88 Derya Şahin, Emine Varıcı, Ersin Varıcı, Esra Kılıçdere, Fatma Varıcı, Gülbeyaz Doruk, Gülüzar Varıcı,Hatice Uran, İhsan Varıcı, Mehmet Varıcı, Mustafa Varıcı, Semra Karahasanoğlu, Yaşar Varıcı , Yetervarıcı 2024/93 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 187 24 2144,10 İhsan Varıcı 2024/94 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 175 21 49,84 Hayri Gecü 2024/95 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde 103 30 722,84 Fatma Bekgöz, Hanım Akmaz, Mahbup Kuzkaya, Medet Akmaz, Nazire Kuzkaya, Sehel Akmaz, Songül Akmaz 2024/96 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 184 14 66,31 Celal Meyrili, Fatma Kaleli, Gülkız Kaleli, Halil Meyrili, Hediye Avcı, İlhan Kaleli, İlyas Kaleli, Kemal Meyrili, Seher Kaleli, Şeref Kaleli, Şerif Kaleli 2024/97 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde 102 3 381,65 Adem Mermer, Aysel Mermer, Emrem Merme, Feyza Merve Özel, Melahat Kuru, Nazlı Uras, Nuray Mermer, Şeyda Mermer, Şeyma Mermer, Yasemin Mermer 2024/98 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde 130 26 1253,76 Haydar Kuru 2024/99 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 124 15/22 178,45 / 106,67 Nihat Kütük 2024/100 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 122 4 222,60 Nazım Kütük 2024/101 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 124 17 306,44 Harun Kütük, Hüsamettin Kütük, Metin Kütük 2024/102 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 123 8 802,44 Murat Karakuşoğlu 2024/103 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 222 4 1780,89 Hatem Aydın 2024/104 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 120 29 4 İsmail Karsavran 2024/105 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 176 11 422,48 Ali Varıcı 2024/106 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde 103 28 683,91 Dursun Akmaz, Makbule Akmaz, Nedim Akmaz 2024/107 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde 103 26 1076 Aliye Becer, Kemal Akmaz, Kezban Akmaz, Mehmet Akmaz, Yasemin Sürücü 2024/108 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 122 2 256,95 İsmet Kütük 2024/109 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 122 1 198,24 Mustafa Kütük 2024/110 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 182 12 1965,90 Ayhan Köycü, Hatice Köycü 2024/111 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 184 16 1101,33 Fatma Kaleli, Hanım Lambacı, Şerif Kaleli 2024/112 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde 175 24 123,46 Bekir Köçek 2024/113 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde 585 12 8,41 Halise Sürücü, İmdat Tatar, Kamer Tatar, Mustafa Tatar, Müfren Tatar, Nezaket Tatar, Perihan Yenice, Şükrü Tatar 2024/114 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde 585 3 43,24 Hüseyin Tatar 2024/115 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde 585 7 20,50 Berrin Özgüroğlu, Dursune Çukuryurt, Ender Tatar, Esin Tatar, Hacer Tatar, Nuray Sürücü, Savaş Tatar, Sevim Tatar, Şevket Tatar 2024/116 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 104 / 103 / 102 8 / 6 / 1 43,30 / 45,85 / 1151,89 Süleyman Uras 2024/117 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde 585 11 149,13 Abdulkadir Tatar, Hacer Tatar, Hacı Tatar, İskender Tatar, Melike Tatar, Mustafa Tatar, Sibel Çam, Yusuf Çam 2024/118 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 104 6 1230,11 Hüseyin Uras 2024/119 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 128 54 3105,56 Hasan Mermer, Mustafa Mermer 2024/120 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 104 7 18,50 Haydar Uras, Mehmet Uras 2024/121 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 105 2 650,24 Yusuf Uras 2024/122 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 131 9 252,81 Mücevher Süzen 2024/123 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 131 5,6 1106,19 / 882,91 İbrahim Aksoy , Şirin Aksoy 2024/124 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 130 / 131 32 / 3 256,02 / 557,64 Arif Aksoy, Rasim Aksoy 2024/125 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 130 30 2089,46 Hüseyin Mallı 2024/126 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde 103 46 2321,17 Fatma Çokalel, Leyla Çolakel, İlker Çolaker, Melda Süzer, Nazmiye Çolakel, Fatma Çolakel, Orhan Çolakel, Neşet Çolakel, 2024/127 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 101 1 392,26 Hüseyin Karsavran 2024/128 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 131 7 26,07 Mehmet İhsan Aktar 2024/129 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde 145/144 6/1 283,05/330,87 Kader Cansız, Melahat Ekiz, Melek Cansız, Sibel Aydın 2024/130 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde 130 5 1144,38 Dursun Mallı, Fırat Mallı, Fidan Koca, Filiz Şimşir, Gülhanım Mallı, İbrahim Mallı, İpek Çelik, Murat Mallı, Yusuf Mallı 2024/131 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 103/104 12/5 444,88/717,92 Mehmet Uras 2024/132 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde 130 11 294,14 Eray Mallı, Gülay Doğan, Kudret Çelebioğlu, Nuray Kılıç, Oktay Çelebioğlu, Tuncay Çelebioğlu 2024/133 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 122 3 127,94 Nazmi Kütük 2024/134 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde 149 2 1069,73 Hasan Mallı 2024/135 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 124 21 15,15 Kemal Kütük, Kudret Kütük, Sedat Kütük, Sevgi Civalıoğlu 2024/136 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 184 10 353,72 Emine Kaleli, Fatma Kaleli, Hakire Kaleli, Kerime Kaleli, Mehmet Kaleli, Mustafa Kaleli 2024/137 Giresun İli, Çamoluk İlçesi, UslucaKöyü Hudutları Dahilinde 123 9 320,62 Osman Karsavran 2024/138 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 103 3 2321,17 Songül Güven, Hasan Uras, Mustaf Aras 2024/139 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 131 11 142,57 SalihSüzen 2024/140 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde 102 2 1231,10 Arslan Bulutçu, Ziya Bulutçu 2024/141 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 126 44 469,59 Yemen Kütük 2024/142 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 124 16/19 14,27 / 613,27 İdris Kütük 2024/143 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 124 20 39,97 Şerif Kütük 2024/144 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 176 26 96,16 Fazlı Varıcı 2024/145 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde 146 3 606,32 Kadir Hakkı Karsavran 2024/146 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 176 20 8,63 Özlem Yılkın 2024/147 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 176 18 65,59 Elif Acar, Hacer Varıcı, Ogün Varıcı, Ümran Aydın 2024/148 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde 176 19 298,10 Pamuk Nalcıoğlu 2024/149 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde 147 1 1,52 Hidayet Yücetürk 2024/150 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde 146 1 1192,22 Ali Karsavran, Ayfer Garip, Aysel Mermer, Cafer Karsavran 2024/151 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 123 10 27,30 Ali Kütük, Aydın Dikmen, Dursun Dikmen, Elmas Dikmen, Fatih Kütük, Fatma Ünal, Hasan Yavuz Kütük, Kemal Dikmen, Kıymet Cerit, Mahmut Dikmen, Recep Tarık Dikmen, Tuğba Dikmen, Zeliha Sağlam, Ziynet Arslan 2024/152 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde 123 2 89,47 Emine Karsavran, Fatma Garip, Fikret Karsavran, Hasan Karsavran, Mehmet Karsavran, Selahattin Karsavran

