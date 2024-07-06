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T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Giresun ili, Çamoluk İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEDAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|Dosya No:
|Taşınmazın Bulunduğu yer
|Ada No
|Parsel no:
|Kamulaştırılacak m2 lik alan
|Tapu maliki
|2024/87
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|126
|43
|2321,17
|Ferhat Kütük,güleser Aydın, Gülhanım Kütük, Güllü Kütük, Gülşan Türkmen, Gürkan Dirice, Kudret Kaşıkcı, Menşure Kütük, Meryem Boyabatlı, Necla Garip, Seda Durhat, Serkan Dirice, Servet Kütük, Sevcan Varer, Sevda Altınkaynak, Sevgi Şimşek, Şerinaz Dirice, Şifa Bayrak, Tuncay Sevindik, Yiğit Yasin Kütük, Yusuf Kütük
|2024/88
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde
|103
|31
|2761,09
|İsmail Akmaz
|2024/89
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde
|103
|25
|599,79
|Gülşah Kalebaşı,İbrahim Akmaz, İpek Memiç, Mevlüt Akmaz, Pamuk Akmaz, Serap Kinin, Serpil Yıldız, Sibel Batıgün, Şükrü Akmaz, Yeter Akmaz, Yılmazakmaz
|2024/90
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde
|130
|25
|1252,53
|Aygül Koca, Çiçek Paydaş, Dilber Mallı, Döndü Koca, Dursun Mallı,Erdal Kaşıkçı, Erhan Kaşıkçı,Erkan Kaşıkçı, Fatma Kaşıkçı, Kıymet Kaşıkçı , Temur Kudret Kaşıkçı,Pınar Çelik, Sakine Aydın, Sakine Şahin, Songül Koca
|2024/91
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde
|131
|8
|888,45
|Rıza Kırcı
|2024/92
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|176
|12
|1157,88
|Derya Şahin, Emine Varıcı, Ersin Varıcı, Esra Kılıçdere, Fatma Varıcı, Gülbeyaz Doruk, Gülüzar Varıcı,Hatice Uran, İhsan Varıcı, Mehmet Varıcı, Mustafa Varıcı, Semra Karahasanoğlu, Yaşar Varıcı , Yetervarıcı
|2024/93
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|187
|24
|2144,10
|İhsan Varıcı
|2024/94
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|175
|21
|49,84
|Hayri Gecü
|2024/95
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde
|103
|30
|722,84
|Fatma Bekgöz, Hanım Akmaz, Mahbup Kuzkaya, Medet Akmaz, Nazire Kuzkaya, Sehel Akmaz, Songül Akmaz
|2024/96
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|184
|14
|66,31
|Celal Meyrili, Fatma Kaleli, Gülkız Kaleli, Halil Meyrili, Hediye Avcı, İlhan Kaleli, İlyas Kaleli, Kemal Meyrili, Seher Kaleli, Şeref Kaleli, Şerif Kaleli
|2024/97
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde
|102
|3
|381,65
|Adem Mermer, Aysel Mermer, Emrem Merme, Feyza Merve Özel, Melahat Kuru, Nazlı Uras, Nuray Mermer, Şeyda Mermer, Şeyma Mermer, Yasemin Mermer
|2024/98
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yeniceköyü hudutları dahilinde
|130
|26
|1253,76
|Haydar Kuru
|2024/99
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|124
|15/22
|178,45 / 106,67
|Nihat Kütük
|2024/100
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|122
|4
|222,60
|Nazım Kütük
|2024/101
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|124
|17
|306,44
|Harun Kütük, Hüsamettin Kütük, Metin Kütük
|2024/102
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|123
|8
|802,44
|Murat Karakuşoğlu
|2024/103
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|222
|4
|1780,89
|Hatem Aydın
|2024/104
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|120
|29
|4
|İsmail Karsavran
|2024/105
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde
|176
|11
|422,48
|Ali Varıcı
|2024/106
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde
|103
|28
|683,91
|Dursun Akmaz, Makbule Akmaz, Nedim Akmaz
|2024/107
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücer köyü hudutları dahilinde
|103
|26
|1076
|Aliye Becer, Kemal Akmaz, Kezban Akmaz, Mehmet Akmaz, Yasemin Sürücü
|2024/108
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|122
|2
|256,95
|İsmet Kütük
|2024/109
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|122
|1
|198,24
|Mustafa Kütük
|2024/110
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde
|182
|12
|1965,90
|Ayhan Köycü, Hatice Köycü
|2024/111
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde
|184
|16
|1101,33
|Fatma Kaleli, Hanım Lambacı, Şerif Kaleli
|2024/112
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Usluca köyü hudutları dahilinde
|175
|24
|123,46
|Bekir Köçek
|2024/113
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde
|585
|12
|8,41
|Halise Sürücü, İmdat Tatar, Kamer Tatar, Mustafa Tatar, Müfren Tatar, Nezaket Tatar, Perihan Yenice, Şükrü Tatar
|2024/114
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde
|585
|3
|43,24
|Hüseyin Tatar
|2024/115
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde
|585
|7
|20,50
|Berrin Özgüroğlu, Dursune Çukuryurt, Ender Tatar, Esin Tatar, Hacer Tatar, Nuray Sürücü, Savaş Tatar, Sevim Tatar, Şevket Tatar
|2024/116
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|104 / 103 / 102
|8 / 6 / 1
|43,30 / 45,85 / 1151,89
|Süleyman Uras
|2024/117
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yazılar mahallesi hudutları dahilinde
|585
|11
|149,13
|Abdulkadir Tatar, Hacer Tatar, Hacı Tatar, İskender Tatar, Melike Tatar, Mustafa Tatar, Sibel Çam, Yusuf Çam
|2024/118
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|104
|6
|1230,11
|Hüseyin Uras
|2024/119
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|128
|54
|3105,56
|Hasan Mermer, Mustafa Mermer
|2024/120
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|104
|7
|18,50
|Haydar Uras, Mehmet Uras
|2024/121
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|105
|2
|650,24
|Yusuf Uras
|2024/122
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|131
|9
|252,81
|Mücevher Süzen
|2024/123
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|131
|5,6
|1106,19 / 882,91
|İbrahim Aksoy , Şirin Aksoy
|2024/124
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|130 / 131
|32 / 3
|256,02 / 557,64
|Arif Aksoy, Rasim Aksoy
|2024/125
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|130
|30
|2089,46
|Hüseyin Mallı
|2024/126
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Gücerköyü hudutları dahilinde
|103
|46
|2321,17
|Fatma Çokalel, Leyla Çolakel, İlker Çolaker, Melda Süzer, Nazmiye Çolakel, Fatma Çolakel, Orhan Çolakel, Neşet Çolakel,
|2024/127
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|101
|1
|392,26
|Hüseyin Karsavran
|2024/128
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|131
|7
|26,07
|Mehmet İhsan Aktar
|2024/129
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde
|145/144
|6/1
|283,05/330,87
|Kader Cansız, Melahat Ekiz, Melek Cansız, Sibel Aydın
|2024/130
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde
|130
|5
|1144,38
|Dursun Mallı, Fırat Mallı, Fidan Koca, Filiz Şimşir, Gülhanım Mallı, İbrahim Mallı, İpek Çelik, Murat Mallı, Yusuf Mallı
|2024/131
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|103/104
|12/5
|444,88/717,92
|Mehmet Uras
|2024/132
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde
|130
|11
|294,14
|Eray Mallı, Gülay Doğan, Kudret Çelebioğlu, Nuray Kılıç, Oktay Çelebioğlu, Tuncay Çelebioğlu
|2024/133
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|122
|3
|127,94
|Nazmi Kütük
|2024/134
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Okçaörenköyü hudutları dahilinde
|149
|2
|1069,73
|Hasan Mallı
|2024/135
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|124
|21
|15,15
|Kemal Kütük, Kudret Kütük, Sedat Kütük, Sevgi Civalıoğlu
|2024/136
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|184
|10
|353,72
|Emine Kaleli, Fatma Kaleli, Hakire Kaleli, Kerime Kaleli, Mehmet Kaleli, Mustafa Kaleli
|2024/137
|Giresun İli, Çamoluk İlçesi, UslucaKöyü Hudutları Dahilinde
|123
|9
|320,62
|Osman Karsavran
|2024/138
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|103
|3
|2321,17
|Songül Güven, Hasan Uras, Mustaf Aras
|2024/139
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|131
|11
|142,57
|SalihSüzen
|2024/140
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Yenice köyü hudutları dahilinde
|102
|2
|1231,10
|Arslan Bulutçu, Ziya Bulutçu
|2024/141
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|126
|44
|469,59
|Yemen Kütük
|2024/142
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|124
|16/19
|14,27 / 613,27
|İdris Kütük
|2024/143
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|124
|20
|39,97
|Şerif Kütük
|2024/144
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|176
|26
|96,16
|Fazlı Varıcı
|2024/145
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde
|146
|3
|606,32
|Kadir Hakkı Karsavran
|2024/146
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|176
|20
|8,63
|Özlem Yılkın
|2024/147
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|176
|18
|65,59
|Elif Acar, Hacer Varıcı, Ogün Varıcı, Ümran Aydın
|2024/148
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutanköyü hudutları dahilinde
|176
|19
|298,10
|Pamuk Nalcıoğlu
|2024/149
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde
|147
|1
|1,52
|Hidayet Yücetürk
|2024/150
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Daldibi köyü hudutları dahilinde
|146
|1
|1192,22
|Ali Karsavran, Ayfer Garip, Aysel Mermer, Cafer Karsavran
|2024/151
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|123
|10
|27,30
|Ali Kütük, Aydın Dikmen, Dursun Dikmen, Elmas Dikmen, Fatih Kütük, Fatma Ünal, Hasan Yavuz Kütük, Kemal Dikmen, Kıymet Cerit, Mahmut Dikmen, Recep Tarık Dikmen, Tuğba Dikmen, Zeliha Sağlam, Ziynet Arslan
|2024/152
|Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Uslucaköyü hudutları dahilinde
|123
|2
|89,47
|Emine Karsavran, Fatma Garip, Fikret Karsavran, Hasan Karsavran, Mehmet Karsavran, Selahattin Karsavran
#ilangovtr Basın no ILN02058050