T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/425 Esas

İLAN

DAVALILAR : 1-ABDUL WAKİL SATARİ 2-SABER SATARİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

04/07/2024 günü, saat 13:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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