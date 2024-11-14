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SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ

SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 00:00

T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/264 Esas

Müteveffa Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çiftlik Mah./Köyü Cilt No: 4, Hane No: 562 nüfusuna kayıtlı,Vehbi ve Naciye oğlu, Samsun 25.07.1957 doğumlu 46312778244 TC kimlik numaralı Yalçın TERZİ 06/03/2022 tarihinde vefai ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddei gereğince I ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri İle birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçitmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur. 31/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02121666