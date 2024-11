SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/264 Esas



Müteveffa Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çiftlik Mah./Köyü Cilt No: 4, Hane No: 562 nüfusuna kayıtlı,Vehbi ve Naciye oğlu, Samsun 25.07.1957 doğumlu 46312778244 TC kimlik numaralı Yalçın TERZİ 06/03/2022 tarihinde vefai ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddei gereğince I ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri İle birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçitmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur. 31/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02121666