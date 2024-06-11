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SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/24
KARAR NO: 2024/92
DAVANIN KABULÜ İLE;
1-Dava konusu Sungurlu ilçesi, Turan Mahallesi, 255 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın hükmen tescil yoluyla Şakir oğlu Abdullah Börçgün(Böçgün) adına tescil edilen 32/192(1/6) payının tapu kaydının iptali ile, Nazım Altuntaş'ın Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/750 Esas 2011/764 Karar sayılı veraset ilamındaki payları oranında davacılar adına TAPUYA TESCİLİNE,
2-Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/750 Esas 2011/764 Karar sayılı ilamının iş bu kararın eki sayılmasına karar verilmiştir.
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