SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/448 Esas

KARAR NO : 2024/511



Davacı Sivas Belediye Başkanlığı tarafından 2531 North Fontana Avenue Az 85705 Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri adresinde oturan dahili davalı Lahut Zaman Tezer'e aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dava dilekçesi ve duruşma günü dahili davalı Lahut Zaman Tezer' e ilanen tebliğ edildiğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;



HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile,



1-) Dava konusu Sivas ili, Merkez ilçesi, Klavuz Mahallesi, 2549 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 152.946,81-TL olduğunun TESPİTİNE,



2-) Mahkememizce tespit edilen toplam 152.946,81-TL kamulaştırma bedelinin tapu kaydındaki maliklerine veya vefat ettilerse mirasçılarına tapudaki hisseleri oranında derhal ÖDENMESİNE, bu hususta ilgili banka şube müdürlüğüne müzekkere YAZILMASINA,



3-) Dava dört ay içerisinde sonuçlandırılmadığından dava açılış tarihi 21/08/2023 tarihinin dört ay sonrası olan 22/12/2023 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE,



4-) Taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz vs takyidatın hükmedilen bedele YANSITILMASINA,



5-) Dava konusu Sivas ili, Merkez ilçesi, Klavuz Mahallesi, 2549 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı Sivas Belediye Başkanlığı adına tüm takyidatlardan ari olarak TESCİLİNE,



Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024

