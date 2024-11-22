SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/361 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Selçuk İlçesi Acarlar Mahallesi
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO :
ADA NO : 189
PARSEL NO : 1
VASFI : İncir Bahçesi ve Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.430,27 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- AHMET KAZIM AYDIN-42688531568
2- ALİ KACAR-44320477180
3- AYHAN KARABIYIK-44341476452
4- AYSEL ERDAL-15743429612
5- AYSEL KAÇER-22910190756
6- AYŞE İNCE-54427140108
7- CENGİZ AYDIN-42628533508
8- DENİZ ALTIN-37921972178
9- DİLEK ALTIN-37927971960
10- ELVAN KACAR (BALTA)-44329476818
11- FADİME KACAR-44347476234
12- FAİK KACAR-44353476006
13- FATMA KACAR-44323477026
14- FATMA ÖZAY-15260445614
15- FATMA ÜYÜCÜ-13423653210
16- FEDAKAR KURU-32336290008
17- GÜLSER KOCA-39157649138
18- HASAN KURU-32333290162
19- MEHMET AYDIN-42649532870
20- MEHMET YAŞAR SEYGAN-44047486298
21- MİTHAT AYDIN-42634533370
22- MUSTAFA ÖZAY-15263445550
23- NEVİN TUNALI (MENZEK)-22678575260
24- SALİH GÖÇER-12251545926
25- SELİM TUNALI-22681575196
26- SEVİM TUNALI-36073548668
27- SUNAY ERYILDIZ-20555269318
28- SUZAN SAPMAZ-33562835612
29-AHMET KURU -32351289520
30-RAFET DEMİR- 46384532904
31-RECEP URGAN -39574635226
32-REŞAT URGAN -39571635380
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2124,17 m² irtifak hakkı tesisinin kamulaştırması talebi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/361 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/11/2024
#ilangovtr Basın no ILN02127060