SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/361 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Selçuk İlçesi Acarlar Mahallesi



MEVKİİ : Köy civarı



PAFTA NO :



ADA NO : 189



PARSEL NO : 1



VASFI : İncir Bahçesi ve Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 5.430,27 m²



MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- AHMET KAZIM AYDIN-42688531568

2- ALİ KACAR-44320477180

3- AYHAN KARABIYIK-44341476452

4- AYSEL ERDAL-15743429612

5- AYSEL KAÇER-22910190756

6- AYŞE İNCE-54427140108

7- CENGİZ AYDIN-42628533508

8- DENİZ ALTIN-37921972178

9- DİLEK ALTIN-37927971960

10- ELVAN KACAR (BALTA)-44329476818

11- FADİME KACAR-44347476234

12- FAİK KACAR-44353476006

13- FATMA KACAR-44323477026

14- FATMA ÖZAY-15260445614

15- FATMA ÜYÜCÜ-13423653210

16- FEDAKAR KURU-32336290008

17- GÜLSER KOCA-39157649138

18- HASAN KURU-32333290162

19- MEHMET AYDIN-42649532870

20- MEHMET YAŞAR SEYGAN-44047486298

21- MİTHAT AYDIN-42634533370

22- MUSTAFA ÖZAY-15263445550

23- NEVİN TUNALI (MENZEK)-22678575260

24- SALİH GÖÇER-12251545926

25- SELİM TUNALI-22681575196

26- SEVİM TUNALI-36073548668

27- SUNAY ERYILDIZ-20555269318

28- SUZAN SAPMAZ-33562835612

29-AHMET KURU -32351289520

30-RAFET DEMİR- 46384532904

31-RECEP URGAN -39574635226

32-REŞAT URGAN -39571635380



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2124,17 m² irtifak hakkı tesisinin kamulaştırması talebi



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/361 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/11/2024

