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SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 00:00

 

İLAN

SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/139 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası gereğince;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, İnönü Mahallesi, cilt No:16, aile sıra no:631, sıra no:8 nüfusuna kayıtlı bulunan 19202271194 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Ziya ve İsmet'ten olma, 01/07/1931 doğumlu, 20/02/2011 tarihinde vefat eden mirasçı Nuran TUNA'nın mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 1'er ay ara ile 2 defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere TMK'nın 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.14/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02034755

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#Basın No ILN02034755#İlangovtr