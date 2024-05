SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. Teklif Fiyatı Puanlaması ( TP ): Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler arasındaki teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( KTP ): Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Poz No İş Kalemi Adı PUAN ZB.102 Fesleğen Temini Ve Paketlenmesi ve işçiliği 1 ZB.098 Viola x wittrockiana ( Menekşe çiçeği ) temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.181 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1 ZB.002 Hazır Çim İle Çim Saha Tanzimi ve işçiliği 1 ZB.138 Altuni Taflan(Euonymus Japonica" Elegantissimus Aureus")(30-40 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.096 Primula vulgaris ( Çuha Çiçeği )temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.095 Begonia semperforens (Begonya çiçeği )temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.004 4' lü Bitkisel Karışım Toprak Temini Ve Serilmesi (Tüm Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.089 Bodur Cennet Bambusu(Nandina Domestica Fire Power) (40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.023 Oturma Bankı Temini Ve Montajı ( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 1 ZB.101 Soğanlı Bitki Temini Ve Dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.024 Ahşap saksı temini ve yerine konulması( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 1 ZB.105 Ağaç Ligustrum(Ligustrum Japonica)(14-16Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.092 Nerium Oleander (Zakkum Çalısı)(80-100Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.141 Euryops Pectinatus(Sarı Çalı)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.103 Çim Alanlar İçin Kullanılacak Kontrollü Salgılanan Granül Gübre Temini Ve Uygulanması(Nakliyesi dahil) ve işçiliği 1 ZB.012 RENKLİ DÖKME EPDM KAUÇUK KAPLAMASI YAPILMASI (SPOR ALANLARI İÇIN ) ve işçiliği 1 ZB.003 Bitkisel Toprağın Temini edilmesi ve serilmesi (Tüm Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.011 RENKLİ DÖKME EPDM KAUÇUK KAPLAMASI YAPILMASI (ÇOCUK OYUN ALANLARI İÇIN ) ve işçiliği 1 ZB.047 İKİLİ SALINCAK TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 1 ZB.046 İKİ KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 1 ZB.140 Cineraria Maritima(Kül Çalısı)(40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.147 Euonymus Japonica" Variegate"(Gümüşi Taflan)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.094 Tagetes erecta ( İri Kelle Kadife çiçeği )temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.112 Erguvan(Cercis Siliquastrum)(20-25Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.083 Çöp Kovası Temini Ve Montajı( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 1 ZB.045 TEK KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 1 ZB.163 10-30cm. çapındaki ağaçların transplantasyon makinesi ile sökümü ve yeni yerine nakli ve işçiliği 1 ZB.031 Teak deck malzeme temini ve yerine montajı(Nakliyeler dahildir.) ve işçiliği 1 ZB.115 Tilia Europaea"Pallida"(Ihlamur Ağacı)(35-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.117 Tijli Manolya (Magnolia Grandiflora)(30-35 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.008 Pomza temini ve yerine konulması (Tüm Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.030 AHŞAP ÇATILI PİKNİK MASASI TEMİNİ VE MONTAJI(NAKLİYE DAHİL) ve işçiliği 0,5 ZB.022 Emprenyeli ahşaptan pergola, kamelya, korkuluk, platform vb.çeşitli imalat işlerinin yapılması(nakliye dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.044 ÜÇ KULELİ TEMALI OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 0,5 ZB.016 Spor sahaları zeminlerine 2 kat akrilik (cushion) kaplama yapılması ve işçiliği 0,5 ZB.091 Euonymus Microphyllus "Aureus"(Altuni Çıtır Taflan)(20-30Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.116 Batı Çınarı(Platanus Occidentalis)(35-40 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.142 Lavandula Officinalis(Lavanta)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.139 Rosmarinus Officinalis(Biberiye)(40-60 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.148 Photinia Fraseri "Nana"(Bodur Alev Çalısı)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.144 Güzellik Çalısı (Abelia Grandiflora)(40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.043 60 Cm .Uzun Boy Korkuluk Temini Ve Montajı (Sert Plastik) ve işçiliği 0,5 ZB.109 Tilia Europaea"Pallida"(Ihlamur Ağacı)(20-25Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.021 Piknik Masası Temini Ve Montajı ( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 0,5 ZB.134 Gül(Rosa Sp.)(40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.119 Zeytin Ağacı(Olea Europaea)(250-350Cm Boy Ve 300-400Cm Çevre) Temini Ve Dikimi( Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.029 Ahşap travers malzeme temini ve uygulaması yapılması(Duvar,Merdiven,Amfi,Bordür vb.)(Nakliyeler dahildir.) ve işçiliği 0,5 ZB.020 10mm. sbr+20 mm.epdm mulch temini ve uygulanması(Tüm nakliyeler dahil) ve işçiliği 0,5 15.115.1001 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) ( Nakliyeler dahildir ) 0,5 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı ( KTP ), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam puan: Toplam puan, Teklif Fiyatı Puanı ( TP ) ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı( KTP ): toplamıdır. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF): Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder." Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.