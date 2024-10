PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



İLAN METNİ

Dosya No : 2022/36 Esas

Davalı Adı ve Soyadı : DAVALI CENGİZ UYANIK (Ö***Ş, H****E oğlu, **.**.1977 doğumlu) TC:368*****820



Davacı Türkan Uyanık tarafından davalı Cengiz Uyanık aleyhine açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma Davası gereğince;



Mahkememizin 2022/36 Esas 2023/11 karar sayılı dava dosyasında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 13/12/2023 tarih ve 2023/1242 Esas, 2023/2368 Karar sayılı ilamı doğrultusunda davalı Cengiz Uyanık vekili Av. Mert Can Şahin'e (HMK 74 madde gereğince boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içeren ve davalının fotoğrafının bulunduğu vekaletnamesini sunmak üzere davalı vekiline iki hafta kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde davalı vekili vekaletnamesini sunmaz ise gerekçeli karar ve davalı vekilinin istinaf dilekçesinin davalı asile tebliğe çıkartılacağı) ihtarını içerir tebligat çıkartıldığı, davalı vekiline tebligatın 08/01/2024 tarihinde tebliğ edildiği, davalı vekilinin boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içeren ve davalının fotoğraflarının bulunduğu vekaletnamesinin kesin süre içerisinde sunmadığı, bu sebeple istinaf ilamı doğrultusunda davalı Cengiz Uyanık'a (davalı vekilinin boşanma konusunda özel yetki içeren vekaletnameyi sunmadığı yetkisiz vekilin gerekçeli kararı istinaf ettiği anlaşılmakla, gerekçeli kararın tarafınıza tebliğinden itibaren yasal sürede kararı istinaf etmediğiniz yada yapılan işlemleri kabul ettiğinizi bildirmediğiniz takdirde yetkisiz vekilin istinaf itirazlarının incelenmeyeceği) ihtarını içerir tebligat çıkartıldığı tebligatın belirtilen adresin yıkılmış olduğundan bahisle bila tebliğ iade edildiği, davalının tebligata yarar açık adresinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine müzekkereler yazıldığı ancak davalıya hiçbir yolla ulaşılamadığı anlaşılmakla;



Mahkememizin 13/04/2023 tarih, 2022/36 esas, 2023/11 karar sayılı kararında; davacı Türkan Uyanık ile davalı Cengiz Uyanık'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md. 166/1 gereği boşanmalarına, Cengiz ve Türkan kızı, 163*****868 TC kimlik numaralı Nisa Uyanık'ın velayetinin anne Türkan Uyanık'a verilmesine, müşterek çocuk Nisa Uyanık ile davalı Cengiz Uyanık arasında müşterek çocuğun henüz 29 aylık olması da göz önünde bulundurularak her ayın ikinci ve dördüncü haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 10.00'dan saat 18.00'a kadar, Ramazan ve Kurban Bayramlarının üçüncü günü saat 10.00'dan saat 18.00'a kadar her yıl Temmuz ayının birinci günü saat 10.00'dan Temmuz ayının on beşinci günü saat 18.00'a kadar, Babalar Günü saat 10.00 dan saat 18.00'a kadar şahsi ilişki kurulmasına, Türk Medeni Kanununun 353. maddesi ile Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince, velayet kendisine verilen eşe çocuğun varsa malvarlığını gösteren bir defter vermesi ve bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmesi husunda kararın kesinleşmesinden itibaren 10 günlük süre verilmesine, verilen süre içinde belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde Türk Medeni Kanununun 360. ve 361. maddelerinde öngörülen önlemlerin alınacağı ve gerekli işlemlerin yapılacağının veli Türkan Uyanık'a ihtarına (ihtarın gerekçeli kararın tebliğiyle yapılmış sayılmasına), Kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtarına (ihtarın gerekçeli kararın tebliğiyle yapılmış sayılmasına), Davacı kadın için talep edilen yoksulluk nafakası talebinin reddine, Müşterek çocuk Nisa Uyanık'ın ihtiyaçları için takdir edilen 400 TL tedbir nafakasının, tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydıyla, talep tarihi 10/06/2022'den itibaren geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tedbir nafakasının boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren aylık 750 TL iştirak nafakası olarak devamına, hükmedilen nafakanın boşanmaya ilişkin hükmün kesinleştiği tarihten itibaren her yıl TÜİK'in belirlediği TÜFE oranında artırılmasına, fazlaya ilişkin kısmın reddine, 5390 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu md. 55 gereği karardan iki suretin kesinleştirme işleminden itibaren on gün içinde İslahiye İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Ziynet eşyası yönünden açılan davanın kabulüne, 1000 TL alacağın, ıslah tarihi 26/12/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli 1 sayılı tarife gereği alınması gereken 179,90 TL maktu karar ve ilam ile ziynet eşyası yönünden alınması gereken 68,31 TL nispi karar ve ilam harcından peşin yatırılan 161,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 86,81 TL harcın davalıdan tahsil edilerek Hazineye irat olarak kaydına, Davacı tarafından yatırılan 161,40 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından bu dava nedeniyle yapılan toplam 1.629,25‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Gider avansından kullanılmayan kısmın gerekçeli kararın tebliğ masraflarının gider avansından karşılanması koşulu ile HMK md. 333/1 ve HMK Gider Avansı Tarifesi md. 5/1 gereği hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilmesine, Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, boşanma davası yönünden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT ikinci kısım gereği hesap ve takdir edilen 9.200,00 TL ile ziynet eşyası yönünden AAÜT md. 13/1 ve 13/2 gereği hesap ve takdir edilen 1.000,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Mahkememizin kararına karşı gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen gerekçeli karar ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 13/12/2023 tarih ve 2023/1242 Esas, 2023/2368 Karar sayılı ilamı davalı Cengiz Uyanık'a ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02101646