T.C.

MENDERES

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/172

KARAR NO : 2022/140



Davacı Ali Ekber ARAT tarafından davalılar Ayşe CAN ve arkadaşları aleyhine açılmış Muhdesat Tespiti davasında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 07/06/2022 tarih 2021/172 Esas 2022/140 Karar sayılı karar ile davanın kabulüne;

İzmir ili, Menderes ilçesi, Özdere Mah. 19 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki bilirkişiler Muhsin Gürcan, Hasan Gülçin ve Hasan Ali Karaca tarafından hazırlanan 25/04/2016 tarihli raporda gösterilen 297 m² yüzölçümündeki binanın ve deniz cephesi ve giriş üzerindeki 252 m² lik gölgeliğin davacı tarafnıdan meydana getirildiğinin TESPİTİNE, aidiyetin tespiti talebinin REDDİNE, karar verilmiş,



Davalılardan Niyazi Eşi Neşe AYVACIKLI, Niyazi Kızı Güneş AYVACIKLI, Niyazi Kızı Ayfer AYVACIKLI ile Ali Kahyaoğlu Galip A. KAYAOĞLU ve Yusuf Kemalettin BÜYÜKTETİK kızı Meliha ONGUN'a tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından bu kişilere karar tebliği yapılamamıştır.



İş bu kararın yukarıda kimlik bilgileri yazılı davalılara ilanen tebliği ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, AYRICA kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde karara karşı,İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun yoluna başvurmadığı taktirde ilamın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-31 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02089691