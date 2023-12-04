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MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR İHALESİ
Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
1-İhale, 19.12.2023 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
Geçici teminat ve güvence teminatı 18.12.2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Şubesi TR46 0001 0002 7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.
3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
|S.
No
|Mahalle
|Niteliği
|Ada
|Parsel
Kat/
Bağımsız
Bölüm
|Brüt
m2
|Muhammen
Bedel (TL)
|İhale
Saati
Geçici
Teminat
% 3 (TL)
|1
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|Zemin / 1 nolu
|31,00
|1.000.000,00
|10:00
|30.000,00
|2
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|Zemin / 2 nolu
|71,00
|2.280.000,00
|10:10
|68.400,00
|3
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|Zemin / 3 nolu
|73,00
|2.320.000,00
|10:20
|69.600,00
|4
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|Zemin / 4 nolu
|79,00
|2.520.000,00
|10:30
|75.600,00
|5
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|Zemin / 5 nolu
|82,00
|2.600.000,00
|10:40
|78.000,00
|6
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|Zemin / 6 nolu
|114,00
|3.600.000,00
|10:50
|108.000,00
|7
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 7 nolu
|97,00
|1.520.000,00
|11:00
|45.600,00
|8
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 8 nolu
|65,00
|1.040.000,00
|11:10
|31.200,00
|9
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 9 nolu
|35,00
|560.000,00
|11:20
|16.800,00
|10
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 10 nolu
|35,00
|560.000,00
|11:30
|16.800,00
|11
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 11 nolu
|30,00
|480.000,00
|11:40
|14.400,00
|12
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 12 nolu
|31,00
|496.000,00
|11:50
|14.880,00
|13
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 13 nolu
|31,00
|496.000,00
|12:00
|14.880,00
|14
|Reşadiye
|İşyeri
|206
|2
|1.kat / 14 nolu
|72,00
|1.120.000,00
|13:00
|33.600,00
|15
|Merkez
|Arsa
|123
|7
|-
|333,88
|400.000,00
|13:05
|12.000,00
|16
|Merkez
|Arsa
|47
|105
|-
|233,85
|1.000.000,00
|13:10
|30.000,00
|17
|Fatih
|Arsa
|160
|132
|-
|394,37
|750.000,00
|13:15
|22.500,00
|18
|Güney
|Metruk Yol
|1445
|6
|-
|421,05
|150.000,00
|13:20
|4.500,00
|19
|Akarsu
|Çayır
|152
|29
|-
|1.376,98
|200.000,00
|13:25
|6.000,00
|20
|Akmescit
|Otlak
|121
|8
|-
|1.480,28
|250.000.00
|13:30
|7.500,00
|21
|Akmescit
|Çalılık
|128
|7
|-
|9.153,94
|1.000.000,00
|13:35
|30.000,00
|22
|Akmescit
|Çimenlik
|136
|24
|-
|2.022,12
|400.000,00
|13:40
|12.000,00
|23
|Esiroğlu
|Otlak
|1994
|3
|-
|2.503,39
|360.000,00
|13:45
|10.800,00
|24
|Esiroğlu
|Otlak
|1994
|5
|-
|2.571,55
|360.000,00
|13:50
|10.800,00
|25
|Esiroğlu
|Otlak
|1994
|6
|-
|2.578,75
|360.000,00
|13:55
|10.800,00
|26
|Esiroğlu
|Otlak
|1994
|7
|-
|2.000,12
|315.000,00
|14:00
|9.450,00
|27
|Esiroğlu
|Otlak
|1994
|8
|-
|2.000,08
|315.000,00
|14:05
|9.450,00
|28
|Esiroğlu
|Otlak
|1995
|2
|-
|2.000,46
|315.000,00
|14:10
|9.450,00
|29
|Esiroğlu
|Otlak
|1995
|3
|-
|2.000,08
|315.000,00
|14:15
|9.450,00
|30
|Esiroğlu
|Otlak
|1995
|4
|-
|2.000,65
|315.000,00
|14:20
|9.450,00
|31
|Esiroğlu
|Otlak
|1995
|5
|-
|2.129,77
|315.000,00
|14:25
|9.450,00
|32
|Esiroğlu
|Otlak
|1996
|3
|-
|2.000,17
|315.000,00
|14:30
|9.450,00
|33
|Esiroğlu
|Otlak
|1996
|4
|-
|2.000,27
|315.000,00
|14:35
|9.450,00
|34
|Esiroğlu
|Otlak
|1996
|5
|-
|2.000,71
|315.000,00
|14:40
|9.450,00
|35
|Esiroğlu
|Otlak
|1996
|10
|-
|2.000,11
|360.000,00
|14:45
|10.800,00
İlanen Duyurulur
#ilangovtr Basın no ILN01941709