KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/1957 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1957 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Halkalı Mah., 650 Ada, 1 Parsel, C3-8 Blok 6. kat 27 nolu Bağımsız Bölüm Ana gayrimenkul; 26 Bloklu Kargir Apartman nitelikli, 112.430,70 m² alanlı, kat mülkiyetli Ana taşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, Site planlı, blok nizamlı 1. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan 26 adet Bloktan ibaret Ana taşınmazdır. Konu taşınmazın, kat, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece Belediyesi Müdürlüğü imar arşivinde ki, TOKİ Başkanlığı 'nın üzerinde tarih ve no su bulunmayan İstanbul Halkalı 3. Bölge 1264 Adet Konut ve Adaiçi ve Genel Altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Mimari projesine göre, Blok bina, 2 bodrum, zemin, 13 normal katlıdır. Binanın bodrum katlarında, binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katların her birinde 4?er adet b. b. mesken olmak üzere, C3-8 Blokta toplamda, 56 adet b. b. mesken bulunmaktadır. İşlem dosyasında, binaya ait, 11.11.2008 tarih 119 No'lu Yapı Ruhsatı mevcuttur. Site, 7/24 saat güvenlikli olup, Site içinde, açık otopark alanı, spor ve sosyal donatı alanları ile yeşil alanlar bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu C3-8 Blok bina girişi, doğuya bakan cephesinden, Site içi yol kotundan 3 basamakla ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, mantolama üzeri dış cephe kaplaması ile kaplıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkları ile merdivenler, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir.C3-8 Blok-27 no?lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın 6. Normal katında, Net:125 m² (Brüt:140 m²) alanda, salon, 3 oda, mutfak, antre, koridor, 2 banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Blok binanın giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, 4. Caddeye bakan binanın arka cephesinden, batıya, binanın sağ yan cephesinden, kuzeye cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no su:27 dir. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Meskenin dış kapısı, çelik, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, mesken olarak kullanılmaktadır. Adresi : Atakent Mahallesi, 236. Sokak, Manolya Evleri Sitesi, C3-8 Blok, No:5 D:27Küçükçekmece / İSTANBUL Yüzölçümü: 140 m2Arsa Payı: 140/167348

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Halkalı Toplu Konut Revizyon uygulama İmar planında E:1.60;Yençok=Z+14 Kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.300.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 14:20

23/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

