×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 00:00

T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/18 Tereke

Tokat ili, Sulusaray İlçesi, Gaziosmanpaşa Mah./Köy nüfusuna kayıtlı, Cilt: 26, Aile Sıra No: 46, Sıra No: 34 sırasında nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Harünisa'dan olma, 12/04/1964 Sulusaray doğumlu 20/11/2022 tarihinde vefat eden müteveffa Ahmet BEKEL'in tereke tasfiyesinin adi usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren BİR AY içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nun 166.ve 219 nci maddeleri gereğince ilan olunur. 11/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02110597