T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/18 Tereke



Tokat ili, Sulusaray İlçesi, Gaziosmanpaşa Mah./Köy nüfusuna kayıtlı, Cilt: 26, Aile Sıra No: 46, Sıra No: 34 sırasında nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Harünisa'dan olma, 12/04/1964 Sulusaray doğumlu 20/11/2022 tarihinde vefat eden müteveffa Ahmet BEKEL'in tereke tasfiyesinin adi usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren BİR AY içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nun 166.ve 219 nci maddeleri gereğince ilan olunur. 11/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02110597