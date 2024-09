T.C.

KOCAELİ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2024/313-314-315-316

İLAN

ESAS NO: 2024/313 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Süverler Mahallesi, 102 ada, 75sayılıparselde kayıtlı maliki İRFAN DUMAN olantaşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulunun 01/09/2023 tarih 27-1749 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.



ESAS NO: 2024/314 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Süverler Mahallesi, 102 ada, 77sayılıparselde kayıtlı maliki TÜLAY BEŞDAŞ olantaşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulunun 01/09/2023 tarih 27-1749 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.



ESAS NO: 2024/315 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Süverler Mahallesi, 104 ada, 303sayılıparselde kayıtlı maliki RİFAT BARIŞ olantaşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulunun 01/09/2023 tarih 27-1749 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.



ESAS NO: 2024/316 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Süverler Mahallesi, 122 ada, 5sayılıparselde kayıtlı malikleri AYŞE KANTARCI, FATMA KANTARCI, GÜLŞAH KANTARCI, MELİHA KANTARCI, SARE KANTARCI, olantaşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulunun 01/09/2023 tarih 27-1749 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.



İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.



Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.



Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur. 06/09/2024

