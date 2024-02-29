Güncelleme Tarihi:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Kusunlar-İmar (Doğukent) Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen parselde 2886 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
|MAMAK İLÇESİ KUSUNLAR İMAR MAHALLESİ (DOĞUKENT) KAT KARŞILIĞI İHALESİ KAPSAMINDAKİ PARSELLER
|Sıra No
|İlçe
|Ada /Parsel
|Arsa Alanı
m2
|Emsal
|Emsal İnşaat Alanı
m2
|KULLANIM ŞEKLİ
|YAKLAŞIK MALİYET (IV-A)
|1
|Mamak
|50847/2
|6181
|1.40
|8653,40
|Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)
|88,264,680.00
|2
|Mamak
|50848/2
|8106
|1,40
|11348,40
|Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)
|115,753,680.00
|3
|Mamak
|50849/2
|5188
|1,40
|7263,20
|Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)
|74,084,640.00
|TOPLAM
|19.475,00
|27.265,00
|278,103,000.00
*Plan notları dahilinde ada bazlı inşaat yapılması halinde emsal inşaat alanında %10 oranında artış sağlanmaktadır.
1-Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre 278.103.000,00 TL (( İki Yüz Yetmiş Sekiz Milyon Yüz Üç Bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.
2-İhale 14/03/2024 Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle /ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinde 13/03/2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar görülebilir.
4-İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.
5-İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi
b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2024 yılı vizeli)
c- Noter tasdikli imza sirküleri
d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.
e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %10’u kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi
f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge
g- Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili beyan ve belgeler
h- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanname
i- Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)
1) Cirosunun yaklaşık maliyetin %15’inden az olmaması
2) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması
3) Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması
4) Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması
j- İşin keşif bedelinin % 10’u kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, banka referans mektubu
k- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü oranında 343.090,00 TL (Sekiz Milyon Üç Yüz Kırk Üç Bin Doksan Türk Lirası) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu
l- Yer Görme Belgesi
m- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
n- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.
o- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8- Bu işin şartnamesi 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 13/03/2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.
|İDARENİN ADI
|:
|ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|BİRİM
|:
|EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|ADRES
|:
|EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO: 5 KAT: 14 YENİMAHALLE / ANKARA
|TELEFON
|:
|0 312 507 25 62
|FAX
|:
|0 312 507 26 11
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01990109