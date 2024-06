KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolvadin Belediye Başkanlığından:

1) İhale konusu olan iş; Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kentsel Yenileme Alanı Sınırları İçerisinde Yer Alan, Şazi Mahallesi, 277 Ada, 27 Parselde (401,39 m²) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2) Belediyemizce uygulama projeleri hazırlanan bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölümden oluşan projede, 1 nolu bağımsız bölüm Bodrum+Zemin+1.Kat olmak üzere toplam 141,86 m², 2 nolu bağımsız bölüm Bodrum+Zemin olmak üzere toplam 115,26 m², 3 nolu bağımsız bölüm Bodrum+Zemin olmak üzere toplam 119,62 m², 4 nolu bağımsız bölüm Bodrum+Zemin olmak üzere toplam 116,60 m², 5 nolu bağımsız bölüm Bodrum+Zemin+1.kat olmak üzere toplam 147,84 m², 6 nolu bağımsız bölüm Bodrum+Zemin kat olmak üzere toplam 248,80 m², 7 nolu bağımsız bölüm 1.kat 48,91 m², 8 nolu bağımsız bölüm 1.kat 61,21 m², 9 nolu bağımsız bölüm 1.kat 56,18 m², 10 nolu bağımsız bölüm 1.kat 124,40 m² alandan oluşmaktadır.

141,86 m² alanlı Bodrum+Zemin+1.katlı 1 nolu bağımsız bölüm (dükkan) ile 48,91 m² alanlı 1.katta bulunan 7 nolu bağımsız bölüm (dükkan) Yüklenicinin uhdesinde bırakılarak geri kalan diğer bağımsız bölümler (dükkan) idarenin uhdesinde bırakılmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ve diğer Bakanlıkların 2024 yılı için Yayınlanan İnşaat Yaklaşık Birim Fiyatları marifetiyle hesap edilen değerden “Kapalı Teklif Usulü” ile inşaatın yapımı işini kapsamaktadır.

3) İhale dokümanı bedeli 500,00-TL (beş yüz lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınacaktır.

5) İhale; Yenice Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 68 Bolvadin / AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 26/06/2024 tarihinde saat 15.00’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

6) İhalenin Muhammen bedeli, (Belediyemiz uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin değeri) 13.900.778,26-TL (on üç milyon dokuz yüz bin yedi yüz yetmiş sekiz TL. yirmi altı Krş.) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3'ü oranında 417.023,35-TL (dört yüz on yedi bin yirmi üç TL, otuz beş Krş.) geçici teminat vereceklerdir. (Geçici teminatlar nakit ise; Belediye Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu) Bolvadin Belediyesine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerce Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, belirlenen muhammen bedel olan 100.000,00- TL. (yüz bin Türk Lirası.) üzerinden teklif verilecek olup; ihale sonucunda ihalede teklif edilen bedel sözleşme aşamasında peşin olarak ödenecektir.

8) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgâh belgesi

b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş)

d) Tüzel kişi olması halinde;

d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde ; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde ; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge

d4) Ortak girişim beyannamesi : İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirme tutarı muhammen bedeli karşılıyorsa diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

h) Muhammen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan son 15 yıl içerisinde inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş deneyim belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ) BENZER İŞ; 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II/III Grup İşler.

i) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanı

j) Teknik personel taahhütnamesi: teknik personelin (1 adet inşaat mühendisi veya Teknikeri -2 yıl deneyimli) işin başından sonuna kadar işin başında bulundurulacağı dair taahhütname (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

9) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 26/06/2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

10) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11) İhale ile ilgili belgeler elden İhale Komisyonuna teslim edilecek olup, Posta, faks ve internet üzerinden gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

12) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecektir.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR

