KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/295 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Eceoğlu köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 106
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1224,21m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZİYA KAYA T.C 49804327838
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/295 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
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