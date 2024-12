KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/48 Esas

DAVALILAR :

1- ALPASLAN BİROL Uskumruköy Mahallesi Şehit Türkmen Tekin Sokak No: 2/F Yelişoba Lal Konakları Sitesi Sarıyer/ İSTANBUL

2- ASİYE GÜLÇİN ÇAR Yalı Mah. 166. Sok. HocaoğluC Blok D:9 Karasu/ SAKARYA

3- AYLİN BİROL

4- AYŞE BİROL

5- AYŞE BİROL VAMİN

6- AYŞEN ÇİFTÇİ Adnan Kahveci Bulvarı No:45/3 Bahçelievler/ İSTANBUL

7- BETÜL BİROL

8- BUKET BİROL Cumhuriyet Cad,No.33 54500 Karasu-Sakarya 9980 Karasu/ SAKARYA

9- BÜLENT BİROL

10- EMİNE BİROL

11- HASAN BİROL Sülüntepe Mah. Zülal Sk. Toki Konutları B1/5 D:1 Bakırköy/ İSTANBUL

12- HÜSEYİN LEVENT SEZGİN Basın Ekspres Yolu Merkez Mah. Dereboyu Pepsi Cola Servisi Dağ. A.Ş. Pbg Merkez/ İSTANBUL

13- İSMET BİROL

14- LEVENT BİROL

15- MEHMET BİROL İncilli Mah. Fatih Cad. No:7 Karasu/ SAKARYA

16- MEHMET EDİP BİROL

17- SAADET KEÇECİ Mehmet Tönge Mahallesi, 4829 Sokak, No:23 (Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçici'Nin Evi) ISPARTA

18- SEDAT BÜYÜK Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi No:52/2 Karasu Sakarya 54500 Karasu/ SAKARYA

19- SEVİM BİROL

20- YAVUZ BİROL Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:34 Selvice Evler Sitesi D Blok D:11 Ümraniye/ İSTANBUL

21- YUSUF BİROL

22- KARASU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı Burhan Çakan ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

DAVALI İSMET BİROL;

DAVALI AYŞE BİROL VAMİN;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize Bakanlık aracı kılınarak dava dilekçesinin tebliği amacı ile çıkartılan tebligata ikmalen cevap verilerek tebliğ edilecek evrakların hukuki veya ticari bir meseleden kaynaklanmadığından, 15 Kasım 1965 tarihli Lahey Hizmet Sözleşmesinin iş bu davada uygulanmayacağı gerekçesiyle tarafınıza tebligat yapılamadığından ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Duruşma Günü: 07/05/2025 günü saat: 10:05 olup,

1-Dilekçenizde tanık deliline dayanmış olmanız halinde 6100 Sayılı HMK'nın 240/2. Maddesi uyarınca tanıklarınızı hangi hususlarda dinleteceğini açıklamak, tanıklarınızın adı ve soyadı ile adres bilgilerini 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize bildirmeniz, kesin süre içerisinde tanık listesi bildirilmemesi halinde tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

2-Tarafınızca tanık listesi bildirilmesi halinde her bir tanık için 75,00’er TL tanıklık ücreti takdirine, taraflara bildirdikleri tanık sayısı kadar tanıklık ücretini, tanıklar adına çıkartılacak davetiye masraflarını yatırmaları iki haftalık kesin süreiçinde mahkememize yatırmanız, verilen kesin süre içerisinde bildirilen ikamet adresi Karasu içindeki her bir tanık için 75,00-TL tanıklık ücreti, 175,00-TL tanık tebligat gideri ve 2,00-TL ihzar gideri olmak üzere toplam 252,00-TL, ikamet adresi Karasu dışındaki her bir tanık için ise 75,00-TL tanıklık ücreti, 175,00-TL tanık tebligat gideri, 2,00-TL ihzar gideri ve 90,00-TL talimat iade ücreti olmak üzere toplam da 342,00-TL delil avansını mahkememiz veznesine yatırmanız, masraf yatırmadığınız takdirde isimlerini bildirdiğiniz tanıklarınızı dinletme talebinden vetanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, dosyadaki mevcut delil durumuna göre karar verileceği,

3-HMK 147/2 uyarınca belirlenen gün ve saatte taraf vekillerinin geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği,

Hususları ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

